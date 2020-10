A to se povedlo. Už v nástupu do utkání bylo vidět, jak moc chtějí baníkovci odčinit porážku v Kopřivnici. „Cítil jsem z hráčů, že jim na tom enormně záleží. Atmosféra v šatně byla dobrá, kluci se nabudili. A mimoto jsme měli proti Lovosicím velkou motivaci,“ souhlasil trenér karvinských hráčů Michal Brůna.

Zaujalo jej, že nová švédská posila Lovců Maxmilian Jonsson před utkáním vzkazoval karvinskému Patzelovi, že ho bude zápas bolet. „Dopadlo to opačně, Švéd odkulhal do šatny a Vojta dal sedm gólů. Ale dobrý hráč to je, posledně jim táhl druhou vlnu, má dobrou střelu. Naštěstí Vojta k němu dobře přistupoval a Švéd se nedostal k ničemu,“ chválil Brůna karvinskou spojku.

Právě ve hře spojek byl rozdíl. Baníku totiž výborně zahrál i pětigólový Urbański. „Arturovi to dnes vyšlo, jsem s ním velmi spokojen. Zvládl to skvěle, dal góly i bránil, dokonce nahrával. Snad půjde herně pořád nahoru,“ zadoufal Brůna.

„Já dnes musím být kritický, protože Karviná chtěla od prvního momentu víc a tohle není styl hry, kterým se chceme prezentovat. Bereme porážku i na naše trenérská bedra, prostě jsme nedokázali hráče na soupeře dobře připravit,“ uznal kriticky jeden z lovosických trenérů Jan Landa.

Jeho svěřenci nezvládli úvod a především závěr první půle. „Ten byl nešťastný, protože jsme za stavu minus tři mohli jít do útoku, ale blbě jsme vystřídali, měli o jednoho hráče navíc a šli do dvojnásobného oslabení. Navíc jsme ještě inkasovali a z teoretického minus dva, na které jsme se mohli dostat, to bylo o čtyři. A pak ještě domácí zahajovali druhou půli na útoku. Tady nám to uteklo,“ uvědomoval si Landa.

„Kluci vědí, jak tyhle situace zahrát. To máme nacvičené,“ sdělil Brůna k momentu v koncovce prvního dějství, kdy sekundu před koncem zakončoval Nedoma na 17:13. „Akorát se rozhodovalo, jestli to dáme spojce nebo křídlu. Upozorňovali jsme hlavně na Motla, který pořád vybíhá. Dvakrát nám takhle ve druhé půli přerušil diagonálu do křídla,“ vybavil si Brůna.

Tlak zvládli, teď ještě zvládnout Frýdek

Karvinští potřebovali po porážce v Kopřivnici zabrat. „Byli jsme pod tlakem, šlo o důležitý zápas. Lovosice sice říkaly, že si jedou pro dva body, ale vlastně mohou děkovat jen naší druhé šestce, že to neskončilo o patnáct,“ poznamenal Brůna. Posledních patnáct minut totiž prostřídal sestavu a Lovci toho využili ke snížení. „Oni pak nasadili juniory, a stejně náš náskok stáhli o tři góly. Budu muset o nasazování dalších hráčů víc přemýšlet, protože se nám to stalo už potřetí. Nemůžeme takhle přicházet o náskok, který vybuduje první lajna,“ nelíbil se závěr zápasu Brůnovi.

Na rozdíl od jeho protějšku. „Jestli na utkání můžu najít nějaké pozitivum, tak je to ten závěr. Kluci z lavičky nám ukázali, že se mohou postavit i takovému týmu, jako je Karviná. Líbila se mi hlavně chuť, s jakou šli do hry, že to nebrali jen tak, že jdou dohrát povinných patnáct minut za stavu minus deset. Musím je pochválit,“ uznal Landa, jehož „druhý sled“ vyhrál poslední čtvrthodinu 8:6.

Zdroj: Ivo Dudek

Jestliže v předchozím utkání v Kopřivnici se trenéru Brůnovi nelíbila karvinská rozehrávka, proti Lovosicím s ní byl mnohem spokojenější.

„Lepší to bylo. Bez chyb sice ne, ale došlo k radikálnímu zlepšení. Problémy nám dělal jen talentovaný Trkovský. Je rychlý na nohou, dvakrát tam přes Slávu Mlotka prošel jednoduše, ale pak jsme ho už pokrývali tím, že jsme proti němu dobře vystupovali, a když neměl nikoho do tandemu, nestačil se uvolňovat. Dobrým nástupem do druhé půle jsme rozhodli. Snad nám to psychicky pomůže do dalšího zápasu,“ přál by si Brůna.

Ten mimochodem nehrají Karvinští ve středu jako ostatní, ale už v úterý. Derby ve Frýdku-Místku je totiž v televizi. „Máme okamžitou regeneraci a ještě dnes mají kluci za úkol podívat se na zápas Frýdku v Plzni. V pondělí nás čeká video, jeden trénink a jdeme na to. Kéž by se to odvíjelo ve stejném duchu jako dneska, kdy mě kluci čtyřicet minut opravdu mile překvapovali. Čekal jsem daleko těžší zápas,“ uznal Michal Brůna a vyjádřil naději, že druhé derby v rychlém sledu už jeho svěřenci nezpackají.

Baník Karviná – FCC Lovosice 32:25 (17:13)

Sled: 6:2, 8:4, 11:8, 14:10, 16:13, 20:14, 24:16, 28:19, 31:23. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 1/1:5/5. Vyloučení: 5:6. Diváci: 788.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Urbański 5,Gromyko 1, Patzel 7/1, Jan Užek 2, Solák 2, S. Mlotek 2, Skalický 5, Nedoma 5, Růža 1, Nantl 1, Franc, Plaček, Drzyzga, Flajsar. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Lovosic: Motl 8/4, Trkovský 6.