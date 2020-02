„Bude to skvělá konfrontace,“ těší se trenér karvinského celku Marek Michalisko. „Zahrát si evropský pohár v jeho pokročilejší fázi a navíc na atraktivním místě, to je za odměnu. Těšíme se do tepla,“ doplnil s úsměvem.

Házenkáři se však nehodlají opalovat, hodlají naopak dřít a uhrát na portugalské půdě co nejpřijatelnější výsledek. „Samozřejmě si chceme vydobýt pozici, která by nám do domácí odvety dávala nějaké naděje na úspěšný výsledek, jako se nám to povedlo v Niši,“ připomněl Michalisko poslední pohárový souboj se srbským Železničarem, z jehož palubovky si Slezané přivezli přijatelnou dvougólovou porážku 28:30, kterou doma proměnili v postupovou výhru o pět gólů 33:28.

Jenže kádr Portugalců se zdá být kvalitnější. Vede jej Paulo Fidalgo, jenž působí rovněž u portugalského národního mužstva, které skončilo šesté na nedávném mistrovství Evropy.

Portugalská házená zaznamenala oproti době, kdy Baník zažíval zlaté časy na přelomu milénia, razantní progres. Například Porto je stálý účastník Ligy mistrů, zdárně mu sekundují i Sporting a Benfica Lisabon, a třeba Madeira došla předloni do semifinále Challenge Cupu a loni dokonce do finále.

Nebojí se Michalisko, že Baník je jen další překážkou Madeiry na cestě za prvenstvím v této soutěži? „Kvalitu soupeře pochopitelně respektujeme. Kádr Portugalců jsme sledovali, jsou to atletičtí, fyzicky silní a rychlí hráči. Je to velice těžký soupeř a proč to neříct, i mírný favorit souboje,“ uznává Michalisko.

Baníkovci si budou muset dát pozor na robustního Srba Eldina Vražalicu, jednoho ze dvou cizinců v kádru soupeře, a střelce Daniela Santose a Ulissese Ribeira.

Jestliže kádr týmu je velmi kvalitní, pak zázemí poměrně mladého klubu (vznikl teprve v roce 1998) dost nuzné. Domácí zápasy hraje Madeira v jakési tělocvičně, jejíž kapacita je pouhých osm set diváků. „Uvidíme, jak to tam bude vypadat, ale odvetu hrajeme doma, takže když si přivezeme nadějný výsledek, máme v domácím prostředí šanci něco uhrát. Věříme, že finalista uplynulého ročníku Challenge Cupu bude pro širokou házenkářskou veřejnost atraktivní a budeme těžit z podpory plné haly,“ doufá Michalisko.

Šetřit nikoho nehodlá, přestože baníkovce čeká náročný program, jelikož už ve středu hrají zase extraligu v Praze s Duklou. „Věříme, že se dají dohromady i Nemanja Marjanović a Michal Brůna, kteří měli drobné zdravotní problémy, a pomohou k dobrému výsledku,“ zakončil trenér Karviné.