Ambice a plány předestřeli partnerům a zástupcům médií na tiskové konferenci v prostředí Zámečku Petrovice, jenž je spolu s městem stěžejním partnerem karvinského handbalu.

Manažer klubu Marek Michalisko vyzdvihl letitou a přínosnou spolupráci s městem a dalšími partnery. „V nelehkém covidovém období nám Zámeček i město ohromně pomohli, vážíme si samozřejmě všech partnerů a věříme, že nám budou nápomocni i v dalších letech, v nichž chceme dál budovat značku jménem Baník Karviná, třeba vylepšením zázemí klubu,“ podotkl Michalisko s dovětkem, že Karvinští pracují aktuálně třeba na ticketingu, aby měl fanoušek možnost koupit si vstupenku na utkání online nebo přímo v hale pomocí aplikací v mobilu.

Trenér a též prezident klubu Michal Brůna poté přiblížil změny v kádru, kdy v létě odešla pravá křídla Miroslav Nedoma (do německého Schwerinu) a Jan Plaček (do Hranic), hráčskou kariéru pak ukončil Bělorus Juri Gromyko. „Na jeho postu pivota je to jediné oslabení, ale rozhodli jsme se, že tam k Honzovi Užkovi posuneme našeho odchovance Nicolase Noworytu, našeho odchovance, který si už zaslouží větší šanci,“ pronesl aktuálně muž číslo 1 karvinské házené.

Předsezonní tisková konference karvinských házenkářů.Zdroj: Ivo Dudek

Jan Sobol jako komplexní hráč

Hlavním tématem, co se týče dění v klubu, byl velký návrat bývalého reprezentanta a mistra Francie, Česka i Slovenska Jana Sobola, jenž se rozhodl k návratu domů, kde hodlá ukončit bohatou kariéru. „Svou budoucnost si dovedu představit u trénování dětí. Karvinský program se začleňováním bývalých hráčů na pozice trenérů mládeže byl také jedním z hlavním důvodů, proč jsem se rozhodl už dál nepokračovat v Dijonu,“ vysvětlil svůj návrat z Francie. Tím druhým byla rodina. „Mám děti, a poslední dva roky už jsem byl ve Francii sám, takže nic moc. To byl ten druhý a větší důvod k návratu,“ objasnil Sobol.

Dalšími posilami Baníku byli v létě dva hráči z regionu, a to Patrik Fulnek a Denis Harabiš. Prvně jmenovaný přichází z Kopřivnice, druhý z pražské Dukly, ale vrací se domů, neboť pochází z Trnávky.

„Za hráčský kolektiv mohu potvrdit, že kluci zapadli do kabiny perfektně. Samozřejmě se ještě potřebujeme sehrát, ale s pokračující sezonou se to musí jedině lepšit. Mohu slíbit, že se budeme snažit předvádět hru, kterou nám bude ordinovat trenér Brůna. Ambice máme nejvyšší,“ poznamenal kapitán karvinského mužstva Jan Užek.

Jeho slova víceméně potvrdil i trenér. „Cílem je hrát finále. Nechci mančaft vystavovat tlaku, ale jsme v Karviné a tady jsou a byly vždy vysoké ambice. Zatím to mohu zaklepat, přípravné zápasy byly celkem vydařené, prohráli jsme dosud jedinkrát, ale Wisla Plock je trochu jiná liga (několikanásobný mistr Polska, pravidelný účastník Ligy mistrů – pozn. aut.), a navíc jsme tehdy hráli třetí zápas v týdnu, takže z prohry nedělám žádnou tragédii. Vždy je dobré se s takovým velkoklubem potkat. A co se týče nových hráčů, jsem se všemi spokojen. Každý ví, kde má přednosti a na čem by měl zapracovat. Potěšil nás návrat Honzy Sobola, to je komplexní zkušený hráč, od něhož by se měli mladí učit hlavně obranu. Do našeho herního rejstříku jsme přidali jeden obranný systém, který ještě pilujeme,“ shrnul dosavadní dojmy z letní přípravy Michal Brůna.

Předsezonní tisková konference karvinských házenkářů.Zdroj: Ivo Dudek

Poláci, Vídeň a hurá do ligy

Baníkovci zahájili přípravné období týdenním soustředěním právě na Zámečku, kde pokračovali kondiční fází. Po týdnu třífázových tréninků přešli na dvojfázové s přípravnými duely. V tomto módu se nachází právě nyní. „Ještě nás čeká polský extraligový účastník z Tarnówa a vrcholem přípravy bude dvojzápas v Rakousku s Fivers Vídeň,“ doplnil kouč Karviné.

Stejně jako on věří i Jan Užek, že do startu soutěže se podaří Karviné odstranit největší nedostatky. „Jsem tady už nějakou dobu a prakticky pokaždé naše forma graduje směrem k zahájení sezony,“ míní Užek.

Baník začne nový ročník extraligy v Kopřivnici. Nejen pro Karvinou, ale hlavně pro Patrika Fulneka, to tedy bude pikantní začátek. „Jsem místní odchovanec, takže to bude docela zajímavé na úvod, ale už se těším. Do Karviné jsem přišel, abych se výkonnostně zase posunul. Trenér Veřmiřovský udělal s týmem v Kopřivnici obrovský kus práce, škoda, že nám nevyšla za tu dobu, co jsem byl v áčku, žádná z medailí, ale snad se toho dočkám v Karviné. Je to tady na vyšší úrovni,“ uznal Fulnek.

I Denis Harabiš se těší, až odehraje extraligový zápas za svůj nový klub. „Rodina přivítala, že se vracím do rodného kraje. V Dukle to byly pěkné roky, za které jsem rád, ale podobně jako u Patrika mě mrzí, že se nám nepovedlo dostat s Duklou do finále. také doufám, že se toho dočkám právě v Baníku,“ uvedl Harabiš, jehož strýc Martin před pětadvaceti lety za Karvinou hrával.

Karvinští házenkáři vstupují do nové sezony znovu s vysokými ambicemi.Zdroj: Ivo Dudek

Turci se už ozvali

Karvinští se po roční pauze přihlásili do evropských pohárů. Na úvod jejich startu v EHF Cupu je čeká turecký Izmir. „Turci se nám už ozvali. Podle očekávání chtějí, abychom hráli oba zápasy u nich. Budeme nad tím uvažovat, protože by se nám to v případě uhrazení veškerých nákladů z turecké strany finančně vyplatilo, ale ještě uvidíme. I my jsme jim totiž nabídli oba zápasy u nás,“ zakončil Brůna.

PŘÍPRAVA VE VÝSLEDCÍCH

Baník Karviná – Stal Mielec 27:25 (14:13)

Baník Karviná – Stal Mielec 27:20 (15:9)

Baník Karviná – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 33:26 (18:15)

Baník Karviná – Górnik Zabrze 32:24 (16:11)

Górnik Zabrze – Baník Karviná 25:27 (14:14)

Wybrzeże Gdańsk – Baník Karviná 26:30 (12:15)

Wisła Płock – Baník Karviná 35:25 (17:11)

Baník Karviná – Olimpia Śląskie 34:19 (13:8)