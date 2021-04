Do programu play off nyní celkem necitelně zasáhne reprezentační přestávka a další blok kvalifikačních zápasů. Pokračovat se tedy bude až začátkem května.

Teprve potřetí v probíhající vyřazovací části budou Karvinští spokojeni s výkonem v obraně. Na hráčích bylo jasně patrné, jak moc chtějí ubránit lovosické střelce, vložili do bránění neskutečnou energii, bojovnost a hlavně obětavost. Do skóre se to logicky promítlo.

Velký podíl na skvělé defenzivě mají obra brankáři, jak Nemanja Marjanović, který odchytal dvě třetiny duelu, tak Petr Mokroš, který po svém příchodu mezi tyče „zavřel“ bránu. „Měl tam hned tři chycené střely, to gólmanovi pomůže,“ pochvaloval si karvinský trenér Michal Brůna. Svůj tým pochválil ale spíš za útočnou činnost. „V obraně to i tak trochu haprovalo,“ nebyl úplně spokojen.

„I když se ten zápas Lovosicím nevyvedl, nechtěl bych snižovat náš výkon. Kluci zahráli v útoku výborně,“ ocenil snahu svého mužstva.

Nemanja Marjanović se blýskl několika důležitými zákroky.Zdroj: Ivo Dudek

Aby také ne. Hráči předváděli opravdu výborné výkony. Spojkám opět kralovali Patzel se Solákem. Patzelova střelecká muška (v neděli 10 gólů) drží tým nad vodou v průběhu celé sezony, k tomu se dá přičíst obrovská obětavost. Solák má v ruce podobný projektil – na jeho „raketu“ země - vzduch bude lovosický brankář Hrdlička vzpomínat asi celý týden. Kromě toho výrazně pomáhá obraně.

Baníku dál funguje hra pivotů a také šikovná a hbitá křídla. Skalického s Nedomou mohou Karviné opravdu závidět všichni soupeři.

Trenér Lovosic Jan Landa, někdejší výborný obránce, nemohl být po třetím utkání logicky spokojen s obrannou činností. „Já nejsem dnes spokojen s ničím. Do zápasu jsme neskutečně špatně vstoupili, kupili jsme technické chyby (na chyby 3:17!) a hlavně jsme vůbec nenabíhali tam, kam jsme chtěli. Z toho pramenily nepřesné nahrávky, ztráty míče. Z naší strany to byl téměř odevzdaný zápas, Karviná se na to dnes nemusela ani tolik nadřít,“ mínil zklamaný Landa po zápase.

Baník Karviná – FCC Lovosice 33:23 (14:9)

Sled: 4:1, 7:3, 9:4, 11:6, 13:8, 16:9, 19:11, 22:15, 25:17, 27:20, 29:21. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 4/4:2/0. Vyloučení: 1:1. Bez diváků. Stav série: 2:1.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Skalický 3, Nedoma 1, Patzel 10/4, Solák 5, S. Mlotek 3, Urbański 3, Růža, Nantl 1, Široký 1, Noworyta, Plaček, Franc, Jan Užek 3, Gromyko 3. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Lovosic: Trkovský a Jonsson po 5, Motl a Kupa po 4.