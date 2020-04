Extraligoví házenkáři Karviné mají definitivně po sezoně. EHF kvůli koronaviru o víkendu zrušila kromě Ligy mistrů všechny ostatní soutěže, tedy i Challenge Cup s účastí házenkářů Karviné a Dukly ve vzájemném čtvrtfinále.

Marek Michalisko (v černém) se bude věnovat už jen manažerské činnosti. | Foto: Ivo Dudek

„Mrzí nás to, ale co se dá dělat. Nejsme tak prestižní pohár, atraktivní pro televize a netočí se tam takové peníze jako v Champions League, která se dohraje v prosinci,“ krčí rameny karvinský Marek Michalisko. „Na druhé straně je to rozumné, kdybychom to dohrávali někdy koncem roku na jednom místě, kádry jednotlivých soupeřů by byly jiné a nebyl by to ten samý pohár. Ale i na tuto variantu jsme byli připraveni,“ říká bývalý trenér mužstva.