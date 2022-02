Úlohu ale měli těžkou. Doma prohráli 23:27, a tak jen výhra o pět branek by je posouvala dál. Švýcaři se znovu mohli opřít o kanonýra Zehndera. Nejlepší střelec švýcarské soutěže dal Karviné v prvním zápase 10 branek, teď v Aarau dokonce 12.

Švýcaři ukázali sílu, baníkovci pálili slepými

Karvinským se dařila kombinace do křídel, Harabiš dal šest branek, Skalický pět. Další šance ale Slezané z prostoru křídel nevyužili a ani střelba ze spojek na domácí nestačila.

Kromě Zehndera zlobil Karvinou svým pohybem a agilitou i maďarský reprezentant Rudolf Faluvégi, jehož Aarau podepsalo před týdnem pár hodin před prvním utkáním v Karviné.

„Ano, ti byli živí, ale my jsme si za prohru mohli tak trochu sami, neboť nad některými technickými chybami, které jsme vyprodukovali, zůstával občas rozum stát,“ kroutil nespokojeně hlavou trenér Karviné Michal Brůna.

I tak měli jeho svěřenci zápas slibně rozjetý. „Bohužel jsme docela dobrý výkon v první půli nedokázali potvrdit i v druhé části. S přibývajícími minutami jsme museli začít riskovat a otevřeli vysunutou obranu, ve které jsme hned udělali dvě školácké chyby, které soupeř potrestal,“ popsal Brůna rozhodující chvilky duelu.

O osudu dvojzápasu podle něj rozhodl již první duel v Karviné, který domácím moc nevyšel. „Je to pro všechny alespoň dobrá zkušenost do další kariéry. Děkujeme i našim fanouškům, kteří s námi vážili cestu do Švýcarska. Teď musíme rychle přepnout zase na ligu, protože nás čeká rozjeté Brno,“ díval se už směrem k pokračování sezony Michal Brůna.

Suhr Aarau – Baník Karviná 30:28 (14:17)

Sled: 1:2, 4:4, 6:7, 8:10, 10:12, 13:15, 15:19, 18:20, 21:22, 24:24, 26:25, 28:27. Rozhodčí: Beqiri, Krasniqi (oba Kosovo). Sedmičky: 4/3:1/1. Vyloučení: 6:7. ČK: 60. Slaninka (A). Diváci: 1238. První zápas: 27:23, postupuje Aarau.

Nejvíce branek Aarau: Zehnder 12/4, Attenhofer 6, Faluvégi a Muggli po 3.

Karviná: Marjanović 1, Mokroš 1 – Franc, Jan Užek 1, Fulnek 3, Sobol, Nantl, Patzel 4/1, Skalický 5, Solák 5, Harabiš 6, Široký, Mlotek, Růža 1, Petrović 1. Trenér: Brůna.