Kdysi vyhecované „derby“ s Valachy se změnilo postupem času na prakticky běžný zápas, jen v o něco lepší kulise než další řadová utkání.

Nicméně karvinští baníkovci k němu dál přistupují nanejvýš zodpovědně, a vyjma hluché desetiminutovky uprostřed první půle, měli nedělní duel jasně ve své moci.

„Měli jsme určitý problém v útoku, ale dostat třiatřicet, to nesvědčí ani o dobré práci obrany,“ uznal zuberský trenér Michal Tonar, který k týmu přišel v létě z Plzně. Valaši dnes od začátku neměli svůj den v obraně, pak jim odešel i tlak ze spojek, a to na favorizovanou Karvinou nemohlo stačit.

„Čekali jsme, že se budeme zlepšovat zápas od zápasu, ale dnes to žádný pozitivní posun nebyl. Výkony brankářů byly v první půlce poločasu dobré, a to byl asi důvod, proč jsme se ještě drželi. Jinak obrana dělala zásadní chyby, a pak to haprovalo i v bráně. Pohyb, který nás zdobil v přípravě a snad ještě v prvním kole extraligy, nám teď trochu odešel. To je třeba změnit,“ zamýšlel se Tonar nad výraznějším výsledkovým rozdílem ve prospěch Karviné.

Její trenér Michal Brůna mohl být s vývojem utkání i výsledkem spokojen. „Máme povinné dva body. Zubří je letos mladý perspektivní tým, ale zatím jsou opravdu nezkušení a takové zápasy my musíme vyhrávat,“ uznal.

Zatímco spokojen byl s tím, že si zahráli všichni, i se střelbou, výtky měl směrem k bránění. „Respektive s hrou v oslabení, ta nám moc nevycházela, stejně jako přesilovky. Ale zase jsme dávali góly z dálky a oproti utkání s Jičínem, kdy jsme neudrželi několikagólový náskok, jsme dnes nedopustili, aby ho Zubří stahovalo,“ podotkl.

Nasadit mladé hráče, aby pokračovali v extraligovém „otrkávání“, hodlal už kolem 40. minuty, kdy Baník pětibrankový náskok z první půle navýšil na osm gólů. „Plánoval jsem tu změnu, ale dostali jsme dvakrát dvojku (vyloučení), tak jsem ještě chvíli počkal, aby se to neopakovalo, a mohli jsme to dohrát v klidu,“ vysvětlil Brůna pozdější nasazení karvinské „druhé vlny“.

Byl rád, že jeho svěřenci nedali hostům prostor něco s výsledkem dělat. „Mičkal před utkáním trochu velkohubě tvrdil, že si jedou do Karviné pro první body. To se vám vždy vrátí,“ doplnil.

Zdroj: Ivo Dudek

Síla ze spojek i z pivota

Víc než Mičkal hrozil zkušený Jurka, autor pěti gólů. „Ale góly nám dal prakticky jen z přesilových her, jinak se ve hře moc neprosazoval. My jsme věděli, že to bude Zubří dohrávat v přesilovce na něj, a i když jsme to trénovali, byly tam chyby. A Jurka tohle proměňuje,“ uznal Brůna.

Valaši chvíli zkoušeli vytaženější obrany typu 3-3 nebo 2-4, ale karvinské spojky jsou natolik kvalitní, že se ve hře jeden na jednoho prosazovali, takže Zubří tuto snahu rychle vzdalo. Solák dal osm branek, a i Patzel si udržel svou osmigólovou zápasovou normu.

Kromě spojek mohl Brůna pochválit i karvinské pivoty, protože jak Jan Užek, tak Juri Gromyko, a koneckonců i Václav Franc, který zakončil nezvykle jeden brejk, se na brankovišti Zubří orientovali skvěle. Dohromady dali devět branek. „Dneska jsem s pozicí pivota spokojen, byla to od hráčů dobrá práce,“ potvrdil Brůna.

Postřehl ve hře Zubří nějaký zásadní rozdíl oproti minulé sezoně, kdy mužstvo ještě nevedl zkušený trenér Michal Tonar? „Zatím jsem tam viděl snahu hrát v obraně balkánskou 1-5, ale my jsme s tím už Plzeň jednou porazili, a jakmile Miky (trenér Tonar) viděl, že to chceme na jeho současný tým zase použít, tak to hned zatáhl a hráli jsme už na klasickou 1-5, která brání na hrotu trojúhelník,“ všiml si karvinský trenér.

Baník Karviná – Robe Zubří 33:22 (16:11)

Sled: 2:3, 7:3, 7:7, 10:7, 13:10, 18:12, 21:13, 24:16, 27:20, 31:21. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 4/3:2/0. Vyloučení: 6:4. Diváci: 870.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Jan Užek 4, Nedoma 3, Skalický 3, Solák 8/3, Patzel 8, Urbański 2, Gromyko 4, Plaček, Franc 1, S. Mlotek, Nantl, Růža, Široký, Flajsar. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Zubří: Jurka 5, B. Mizera, Mičkal a Hlinka po 3.