„Jsme v půli cesty ke splnění našeho cíle, který jsme si před sezonou dali. Ale pořád je to jen výchozí pozice. To hlavní se bude odehrávat ve vyřazovací části,“ upozorňuje trenér karvinského Baníku Michal Brůna, jehož tým v Novém Veselí potvrdil roli favorita a vyhrál o sedm branek.

Skvělí gólmani

Brůna však samotné utkání neoznačil jako splněnou povinnost. „Rozhodně to nebyla žádná procházka růžovým sadem, jak by se někdo mohl domnívat. Začátek jsme měli opravdu dobrý, podpořený skvělým výkonem Nema Marjanoviće, který během čtvrthodinky zlikvidoval osm střel soupeře, což nám umožnilo vytvořit si malý náskok,“ rekapituloval Brůna.

Ten si Baník udržel do přestávky, ale domácí stále kousali. Po změně stran naskočil mezi karvinské tyče Petr Mokroš a naprosto shodným bravurním výkonem dokázal napodobit svého zkušenějšího kolegu. „Z Péti mám radost, projevuje progres a pro trenéra je potěšující, že má v bráně dva tak kvalitní gólmany,“ mne si ruce před rozhodující fází sezony trenér Brůna.

Stálice jménem Nemanja Marjanović je už pojmem v celé soutěži, ale i Mokroš ukazuje v tomto ročníku, že jej dokáže plnohodnotně zastoupit. V několika posledních zápasech předvedl povedené pasáže a díky jedné takové v Novém Veselí se zápas překlopil na stranu Karviné.

V jejích řadách stále řádí střelecké duo Solák – Patzel, které brankově táhne svůj tým celou dosavadní sezonu. Tuhle dvojici může Karviné opravdu závidět kdekdo v soutěži. „Těší mě, že i když neměl Vojta Patzel poslední zápasy střelecky tak vydařené, dovede i uvolnit spoluhráče do šance. Ve Veselí měl deset asistencí,“ líbí se Brůnovi Patzelova komplexnost.

I když měl karvinský kouč jisté výhrady k několika zahozeným šancím z šesti metrů, celkově musel s utkáním na Vysočině vyjádřit spokojenost. „V závěru jsme mohli nasadit opět naše mladé, každá podobná zkušenost je pro ně přínosná. Jen mě mrzí, že svůj úsek nezvládli lépe, tak snad příště,“ dodal Brůna.

Příprava na Plzeň?

Před středečním duelem v Plzni, který by už mohl rozhodnout o karvinském prvenství v základní části definitivně, je Baník naladěn na pozitivní notu. Do jaké míry jej vlastně sobotní střetnutí prověřilo? „To se nedá říct, protože Veselí praktikuje jinou obranu i jiný styl hry, pro nás je důležité, že jsme získali další výhru a do Plzně můžeme jet s čistou hlavou,“ konstatuje karvinský trenér.

A jak baníkovci k zápasu v Plzni přistoupí? Budou chtít jednoznačně vyhrát, aby soupeři ukázali svou sílu a získali psychologickou výhodu, anebo budou před play off taktizovat, aby neodkryli všechny karty?

„Ještě jsme se o tom s mančaftem neradili, to přijde na řadu v pondělí, ale přípustné jsou obě varianty. Můžeme třeba nasadit do větší míry mladíky, protože z hlediska postavení v tabulce už tento zápas tolik neřeší. Ještě uvidíme. Myslím si ale, že kluci budou chtít v prestižním utkání vyhrát i tak,“ míní Brůna, jenž do tábora soupeře poslal pozdrav slovinskému levorukému hráči Jenkovi Bogdanićovi, který si ve vzájemném utkání před týdnem v Karviné nešťastně utrhl Achillovu šlachu. „Pár urvaných achilovek jsem už v kariéře viděl, pro házenkáře je to nešťastné zranění. Věřím, že Bogdanić bude co nejdříve v pořádku a bude moci v kariéře pokračovat,“ dodal Michal Brůna.

Sokol Nové Veselí – Baník Karviná 26:33 (13:17)

Sled: 1:2, 3:6, 4:8, 5:10, 8:12, 10:15, 12:16, 15:20, 16:24, 17:27, 19:30, 22:31. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 2/2:3/2. Vyloučení: 4:5. Bez diváků.

Nejvíce branek N. Veselí: Ptáčník 5, Kocich 5/2, Dodica 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Gromyko 2, Nantl 2, Nedoma 2, Jan Užek 1, Patzel 4/1, Růža 2, Noworyta, Skalický 4, S. Mlotek, Plaček 1, Urbański 6, Široký, Solák 8/1, Franc 1. Trenér: Brůna.