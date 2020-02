Porážka o tři branky je určitě hratelná, byť na druhé straně stojí nepoměrně kvalitnější soupeř než Železničar ve druhém kole. „No, mohlo být i lépe. Portugalci jsou zkušený mančaft, uhrávali si to rozvahou, zkušenostmi, kdežto my jsme museli makat, lítali po hřišti a bojovali,“ přibližoval nedělní bitvu trenér baníkovců Marek Michalisko.

Baníkovci i ve Funchalu celou dobu ukazovali připravenost pro mezinárodní úroveň. Nebýt několika lehce zahozených šancí, mohlo to být ještě veselejší. „Ty zahozené šance nemrzí tolik, byť tam byly z pivota nějaké nedané tutovky. Spíš mrzí nedodržené taktické věci v obraně. Na to jsme se připravovali, ale nevyvarovali jsme se hrubek, které domácí trestali,“ mrzelo Michaliska.

Už v první půli vyrobili Karvinští čtyři takové chyby, přesto uhráli poločasovou dvougólovou ztrátu. „No právě, být pozornější v defenzivě, dostali bychom Madeiru do problémů,“ litoval trenér.

Baníkovci museli celou dobu dotahovat tří až čtyřbrankový náskok soupeře. Vždy se dokázali přiblížit na rozdíl gólu či dvou, pak Madeira zase odskočila.

„Byla tam pasáž, kdy jsme srovnali na 20:20. Tady jsem věřil, že to překlopíme na naši stranu. Byli jsme v laufu. Jenže přišly další chyby v obraně. Poslední gól jsme dostali deset sekund před koncem. Ten mě štve. Chvíli předtím jsme nedali náskok, mohli jsme se dostat na gól, takhle je to o tři. Ale hratelné to je, to určitě,“ souhlasí Michalisko.

Finalista loňského ročníku Challenge Cupu minimálně zjistil, že Karviná bude těžkým oříškem a musí se mít na pozoru. Určitě přijede do Slezska s naprostým odhodláním uhájit tříbrankový náskok z nedělního duelu.

„Myslím, že na dopolední čas Madeira moc zvyklá nebude, také čekáme, že naši fanoušci zboří halu,“ usmál se Michalisko s odkazem, že pravý sportovní fanoušek z Karvinska nebude v neděli v karvinské hale chybět. „Potřebujeme vytvořit domácí peklo, atmosféra bude jistě bouřlivá. Na takovou rozhodně není Madeira ze svých domácích zápasů zvyklá. Hrají to v takové tělocvičně, i když na nás přišly čtyři stovky lidí a bylo plno. Domácí si to pochvalovali. Jsem zvědav, co budou říkat na to, až v Karviné dorazí půldruhého tisíce,“ poznamenal trenér Baníku.

Důsledná prohlídka na letišti

Karvinská výprava vyráží domů v pondělí, už ale nepoletí přes Anglii, ale rovnou do švýcarské Basileje, odkud zamíří do Vídně. Pak se baníkovci autobusem přesunou do Karviné. „Jsem rád, že už přes Anglii nemusíme. Nevím, jestli to bylo kvůli Brexitu, nebo to byla jen standardní protiteroristická opatření, ale tak důkladnou letištní prohlídku, jakou jsme museli v Anglii podstoupit, jsem ještě nezažil. Museli jsme ukazovat každou ponožku,“ kroutil hlavou Michalisko.

Otázka je, zdali kvůli hurikánu způsobeného bouří Sabine, budou moci házenkáři z Madeiry vzlétnout. Na intenzitě mají totiž současné vichry nad Evropou nabrat právě v pondělí.

Madeira Andebol SAD – Baník Karviná 30:27 (15:13)

Sled: 2:0, 5:3, 7:4, 12:9, 17:14, 22:21, 26:22. Rozhodčí: Harabagiu, Stanescu. Sedmičky: 3/1:3/3. Vyloučení: 3:5. ČK: 47. Solák (K). Diváci: 400.

Nejvíce branek Madeiry: Pedroso 7, Semedo 5/1, Silva a Vražalica po 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Brůna 2, Čosik 1, Chudoba 1, Franc, Gromyko 2, Monczka 9/3, Nantl 2, Nedoma 3, Plaček, Skalický, Solák 2, Urbański, Zbránek 5. Trenér: Michalisko.