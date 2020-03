Kvůli zdravotním opatřením okolo koronaviru se zápas odehrál bez obvyklé divácké podpory, na kterou jsou baníkovci zvyklí. Delegátka zápasu Jana Rzymanová nakonec povolila domácímu klubu deset diváků, kteří se bez problémů vešli do povolené kapacity sta osob na hromadné akci.

Po vyrovnaném průběhu hry vyhráli nakonec domácí 27:24 a porazili Plzeň i podruhé v sezoně. Západočeši v probíhajícím ročníku prohráli jen třikrát, z toho dvakrát s Baníkem. První místo po základní části už však měli zajištěné. Karvinští se naopak perou o třetí místo v tabulce, po úterní výhře jsou čtvrtí a nejspíš na stejné pozici i skončí, ledaže by Zubří v sobotním posledním kole prohrálo v Hranicích.

„Brali jsme to jako šanci nakopnout se zase zpátky na vítěznou vlnu, protože věříme tomu, že se můžeme popasovat s kýmkoliv. Vyloženě jako generálku na play off jsme to nebrali, za minulé dva roky jsme toho v play off už zažili hodně a opravdu to bylo hlavně o tom, abychom si to zase převrátili v hlavě a začali si věřit,“ shrnul utkání trenér Karviné Marek Michalisko, který po dvouměsíční pauze nasadil do hry Jana Užka a větší porci minut si připsal i další navrátilec po několikaměsíční absenci Marek Drzyzga. Oba zahráli výborně.

Trenér hostí Michal Tonar uznal sílu Karviné. „Konečně nás potkal silnější soupeř, protože jak Jičín, tak Lovosice přece jen nebyli soupeři, kteří by nás měli před play off prověřit, hlavně ty naše nově příchozí. Ti si to museli vyzkoušet i proti silnému soupeři, a to se dnes stalo. Bohužel na nás byl dnes cítit klid z toho prvního místa, které už máme jisté. Rozhodně to od nás nebylo stoprocentní výkon a zanalyzujeme si ho,“ přiznal po porážce.

Plzeň jako favorit. Nebo ne?

Domácí Marek Michalisko však také jasně viděl kvalitu Plzně. „Náročné to bylo. Jednak z důvodu kvality soupeře, jednak po tom našem nevydařeném období. Plzeň má v týmu Škvařila s Terzićem, to jsou střelci, má tam Miky Tonara, režiséra hry, dobře posílila, není lehké s ní hrát. Ti kluci jsou na tom výborně silově, jsou hlavní favorité na zisk titulu,“ míní Michalisko.

To však nerad slyšel Tonar. „Já tohle nemám rád, protože papírové role favorita v play off tolik neplatí, je to specifické. Dneska si možná můžeme říkat, že jsme také byli favorité a prohráli jsme. I když je fakt, že Karviná tu roli favorita chytře přehrála na nás. Naši nově příchozí hráči potřebují čas na zapracování do mužstva. Musím vzít zpátky sví nedávná slova o tom, že to zabudování do týmu půjde rychle. Karviná nám ukázala, že nepůjde. Každý si dnes musí sáhnout do svědomí, že to nebylo to pravé ořechové,“ uznal trenér Plzně.

Jeho svěřenci však předvedli v Karviné velmi dobrý výkon, což ale domácí také. Jen to před prázdnými tribunami tolik nevyznělo. „Musím pochválit naše hráče, jak to odmakali na sto procent. V útoku dodržovali přesně to, co jsme si řekli a o tom to je. Ne každá šance se promění, ale je třeba neustále věřit tomu, co děláme,“ říkal po zápase Michalisko.

Jak těžké bylo hráče hecovat v podobně komorní atmosféře? „Hecovat mladé hráče je podle mě na ostudu. Mladý hráč prostě musí žrát palubovku, jinak tady nemá co dělat. Za to všichni bereme peníze, chceme to dělat a motivaci musí mít každý v sobě. Samozřejmě hrát v hale bez lidí je hodně zvláštní, i v přátelácích tady máme sto dvě stě diváků, ale abychom ještě řešili tohle, to ne. Pro oba soupeře je to stejné, i když hrát před prázdnými tribunami nechce nikdo. Musíme to ale respektovat,“ shrnul Michalisko své pocity.

Baník Karviná – Talent Plzeň 27:24 (12:12)

Sled: 1:2, 3:3, 4:6, 8:7, 9:11, 13:13, 16:15, 17:19, 20:19, 23:20, 25:24. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 5/4:5/3. Vyloučení: 6:4. Diváci: 10.

Karviná: Marjanović, Tabara – Drzyzga 4, Jan Užek 2, Solák 3, Brůna 5/4, Monczka 1, Nantl 1, Zbránek 3, Nedoma 6, Čosik, Franc, Skalický, Urbański, Gromyko 2, Plaček. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 7, Terzić 7/1.