Karvinští chtěli navázat na sobotní duel, kdy jim vycházela hra sedm na šest. V neděli jim ale nešla. „Z toho jsem zklamaný, protože na tréninku nám to šlo perfektně, jenže je vidět, že trénink a zápas jsou dost odlišné věci,“ uznává trenér Baníku Michal Brůna.

Jeho tým se tentokrát v útoku trápil. „Vůbec jsme si nepřišli na Mizeru v zuberské bráně. Totálně nás vychytal, byl to jeho zápas, byť po přestávce nás držel svými zákroky i Nemo,“ připomněl Brůna skvělé momenty brankáře Marjanoviće.

Pozitivem také bylo nasazení mladého Růži, odehrál velmi dobrý zápas. Jinak ale byly akce Baníku neobvykle kostrbaté. Trápil je mladý Mořkovský, který v play off chytil nebývalou střeleckou slinu. Karviné nezbývalo, než na něj také vytáhnout osobní obranu, právě v podání Davida Růži.

Když se to povedlo, Zubřané se střelecky zasekli. Jenže baníkovci byli v ofenzivě jaloví a nevyužili toho. Měli dost šancí na to zápas zlomit ve svůj prospěch. Pořád ale naráželi na dynamickou obranu Valachů a na výborného Mizeru mezi tyčemi.

Navíc se brzdili sami. Do prostoru křídel se moc balonů nedostalo, na pivota také ne a spojky neměly svůj den. Vůbec se třeba nedařilo střelci Solákovi. Ale vůbec. A jeho obvyklý záskok Urbański si během utkání natáhl tříslo, takže nemohl na pravé spojce alternovat.

„Solo aspoň dobře bránil, ono je Zubří v defenzivě hodně nepříjemné, vytahuje obranu na naše dva střelce Patzela se Solákem a nechává hrát Slávu Mlotka s tím, že si jeho přihrávky pohlídá. Je to těžké, je to od soupeře tuhý odpor,“ připouští Brůna.

Házenkáři Karviné (v bílém Juri Gromyko) naráželi v neděli celou dobu na nepropustnou obranu Zubří.Zdroj: Ivo Dudek

Ve středu v Karviné tak čeká všechny aktéry boj o všechno. „Dáme do toho maximum, síly máme. Je to určitě dobrá zkušenost, teď už se nemáme na co šetřit. Musíme tahat,“ dodává Brůna.

Zuberský kouč Michal Tonar byl po neděli hodně spokojen. „Velká pochvala celému týmu. Dnes přišlo další zlepšení v obraně, všichni makali nadoraz. Včera nám vázla útočná fáze, ani dnešních čtyřiadvacet gólů není moc, ale dokázali jsme Karvinou zase zaskočit,“ těší Tonara, jak jeho mladý tým favoritovi srdnatě vzdoruje.

Robe Zubří – Baník Karviná 24:23 (14:12)

Sled: 1:4, 4:5, 7:7, 10:7, 12:9, 13:12, 16:17, 19:19, 19:21, 24:22. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 4/3:0. Vyloučení: 4:2. Bez diváků. Stav série: 2:2.

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 10/3, Hybner 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Patzel 5, S. Mlotek 4, Růža 1, Jan Užek 2, Gromyko 2, Franc, Skalický 3, Nedoma 1, Solák 4, Urbański 1, Nantl, Plaček, Široký, Noworyta. Trenér: Brůna.