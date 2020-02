„Chtěl jsem ještě dokončit sezonu a po ní se už naplno věnovat manažerské práci, protože sedím na dvou židlích, a to není dobré. Po našem ostudném výkonu v Hranicích mě ale hráči tak namíchli, že zvažuji okamžitý konec mého působení na lavičce a přenechám to Michalu Brůnovi. Stejně jsme to tak už chtěli po sezoně udělat,“ líčil Deníku naštvaný trenér Marek Michalisko.

Házenkáři nejsou dvě kola před koncem základní části v ideálním rozpoložení. Po remíze s Novým Veselím přenechali oba body i Hranicím a dobré pozice pro play off mizí v dáli. V úterý navíc dorazí do Karviné mistrovská Plzeň. „S takovým výkonem si na nás vyloženě smlsne,“ mračí se Michalisko.

Vadilo mu, že hráči nejsou schopni nahradit absentujícího Michala Brůnu. „Je to pro ně ostudné a pro nás k zamyšlení. Vidím, že někteří hráči na to prostě nemají. Aby byl Michal ve svých dvaačtyřiceti letech nenahraditelný, to je silná káva,“ nebral si servítky Michalisko.

Přesto to tak je. „Když na hřišti není, nikdo za něj ten prapor a zodpovědnost nevezme. Chybí hráč s rozhodovacími schopnostmi. Střelba vázne,“ vypočítával Michalisko týmové neduhy. Co třeba Dominik Solák? Ten by se nemohl stát lídrem? „Ano, Dominik by jím mohl být, ale je pořád mladý a potřebuje k sobě někoho, kdo ho usměrní. Střeďáka, který ví, kdy vystřelit a kdy míč rozdělit. Jsem z toho velice zklamaný,“ dodal trenér.

Už podruhé baníkovci vybouchli v útoku, porazili je exkarvinští hráči Tomáš Mlotek, Jan Mucha a Libor Piwko. Ti dali za Hranice dohromady 17 branek. „Co na to říct? Padesátiletý Pepa Kučerka v brance soupeře si s námi vytřel zadek,“ otráveně mávl rukou Michalisko a dodal, že zabývat se nyní pozicí pro play off je zbytečné. „Dobrou pozici jsme si už prohráli, budeme nejlépe třetí, spíš až čtvrtí. A to je už pak jedno, z jaké pozice do play off půjdeme. Hlavně musíme předvádět diametrálně odlišné výkony,“ zakončil nevydařenou sobotu.

Baník Karviná – Cement Hranice 29:24 (14:11)

Sled: 3:1, 5:3, 6:5, 11:5, 11:8, 13:9, 16:12, 18:15, 21:16, 23:17, 25:21, 27:23. Rozhodčí: Kichner, Vacula.

Nejvíce branek: Mucha 8, Piwko 6, T. Mlotek, Magrla a Cáb po 3 – Solák 7.