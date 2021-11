Nahuštěný program se možná projevil na výkonu karvinských hráčů v předehrávce dalšího extraligového kola s Kopřivnicí. O víkendu totiž čeká svěřence Michala Brůny pohárové utkání na Kypru s Famagustou, a tak Kopřivnice dojela k derby do Karviné už ve středu.

A odehrála zdařilou partii. Dařilo se jí nepouštět Karvinou do brejků, v postupném útoku dobře kombinovala a držela vedení. Až v posledních minutách první půle se Baník propracoval do těsného vedení.

„Je fakt, že jsme se dnes dlouho trápili, ale nemyslím si, že bychom měli v hlavách už víkendový pohár s Kypřany. Kopřivnice zkrátka hrála dobře, kvalitně se na nás připravila,“ uznal tahoun karvinského celku Dominik Solák.

Jako obvykle on a Vojtěch Patzel drželi střelecký prapor Karviné, proti Kopřivnici se k nim přidal ještě křídelník Petr Široký. Celý tým ale bojoval, i když mu to občas nešlo. Za to zaslouží kredit.

Diváci sledovala opravdu zajímavý zápas, kdy každý chvilku tahal pilku. Kopřivničtí nic nebalili a také ve druhé půli brnkali trpělivou hrou domácím na nervy. Pořád to bylo těsné.

„Hráli chytře, nemohli jsme se dostat do zápasu. Nebo spíš tak - v útoku to ještě jakž takž šlo, tam jsme si ty šance vytvářet dokázali, ale trápili jsme se v obraně,“ ohlížel se Solák za utkáním.

Nakonec to byl právě on, kdo zhruba čtyři pět sekund před koncem ranou o břevno rozhodl o těsné výhře svého celku.

A to Baník prakticky dohrával v oslabení, jelikož v 58. minutě vyfasoval dvě minuty Růža. Když pak Kopřivnice gólem Petříka upravila na 25:27, vypadalo to s domácími bledě.

Kde podle Soláka nakonec našli víru v obrat? „Ale tak my věděli, že už je to hop nebo trop, že do toho prostě musíme dát všechno. V body věříme vždy, jinak by ten sport nešel dělat, ale musíme si přiznat, že se k nám dnes přiklonilo štěstí. Ta poslední branka byla šťastná, ani to nebyla žádná pumelice,“ usmíval se Solák nad svou vítěznou střelou.

Šlo o částečně nacvičenou akci. „Bylo domluvené, že to nakonec zvedne Vojta (Patzel), protože od něj hrozí soupeři vždy největší nebezpečí, ale vysunuli se na něj, tak mi to Vojta hodil do kříže a mně to tam se štěstím padlo,“ popsal Dominil Solák rozhodující moment.

Před pohárem na Kypru je to pro baníkovce jistě vítaná vzpruha.

Baník Karviná – KH Kopřivnice 28:27 (16:14)

Sled: 2:3, 4:5, 6:7, 8:9, 8:11, 13:12, 15:13, 18:18, 20:20, 23:21, 25:25, 26:27. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 3/3:9/7. Vyloučení: 3:3. Diváci: 873.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Široký 5, Patzel 6/1, Solák 8, Skalický 1, Mlotek, Nantl 2, Užek 1, Urbański 1, Noworyta 1, Harabiš 3/1, Sobol, Růža, Franc. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Kopřivnice: Grizelj 8/2, Čadra 5/3, Hanus a Gřes po 4.