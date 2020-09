Lions Hostivice z okresu Praha-západ dokonce pošilhávají po interlize žen, z toho pohledu byly v souboji s bohumínským nováčkem vysokým favoritem.

Svěřenkyně trenérů Pavla Rekšáka a Petra Janoše čeká v průběhu sezony hlavně sbírání zkušeností, seznamování se s jednotlivými soupeři a otrkávání proti větší kvalitě. „Potřebujeme dostat do hry hlavně mladé, na kterých to bude časem stát. V Hostivicích jsme bohužel nezvládli začátek, prohrávali jsme už o devět branek,“ uznal hlavní kouč družstva Rekšák.

Bohumín platil klasickou nováčkovskou daň, známou z různých kolektivních sportů. Tak vysokou soutěž Bohumín ještě nehrál, kdežto domácí celek, v němž figurovalo několik hráček z pražských Kobylis, si nepřipouštěl nic jiného, než výhru.

Rekšák ale ve 12. minutě reagoval oddechovým časem, aby své hráčky uklidnil. „Řekl jsem děvčatům, že soupeř hraje stejnou házenou, jakou známe. Jen ze sebe musí setřepat ostych a nervozitu. Řekl jsem jim, aby hrály hru, na jakou jsou zvyklé,“ vysvětloval Rekšák.

Pomohlo to. Bohumínské házenkářky se zbavily obav, už poločasové skóre 17:13 naznačovalo obrat k lepšímu. Ve druhé půli už se hrálo vyloženě vyrovnaně a na konci sahaly Bohumíňanky po bodu.

„Bohužel jsme hráli v oslabení, ale i v něm jsme zagresivnili obranu, vytáhli ji a nakonec nám scházelo jen víc času, abychom srovnali,“ litoval Rekšák, který se pak mohl reprezentantce Petře Vítkové na domácí straně podívat zpříma do očí. „Děkovala nám za skvělou hru a přiznala překvapení,“ prozradil trenér Bohumína, že jeho výprava asi domácí hodně zaskočila. Nebýt výpadku na startu zápasu, mohlo dojít hned na úvod soutěže k obrovskému překvapení.

„Opravdu klobouk dolů před holkami. I když prohrály, výsledek pro ně může být povzbuzením. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nestačí hrát až od dvanácté minuty. Je to pro nás v tomto směru poučení. I tak si ale holky ověřily, že jsou měřitelné s prvoligovými soupeři, byť dál obezřetně nabádám k pokoře. Žádný přehnaný optimismus není na místě. Čekám, že první půlrok v soutěži pro nás bude i tak náročný. Nikdo nám nedá nic zadarmo, budeme si muset všechno perně vydřít,“ upozorňuje Pavel Rekšák.

Nyní se už Bohumín těší na prvoligovou premiéru na domácím hřišti, když v sobotu 12. září od 13.30 hodin hostí Ivančice, další supersilný celek. „Budeme to mít o to složitější, že nám bude chybět naše nejlepší střelkyně Mája Janošová, která se nemůže uvolnit z práce. I s takovými věcmi se musíme potýkat,“ pokrčil rameny Rekšák. I tak to ale jistě bude pro bohumínský sport obecně velká sláva a diváci by měli svůj tým maximálně podpořit a cestu do haly ve sportovním komplexu Bosporu si najít.

Lions Hostivice – SC Bohumín 32:31 (17:13)

Sled: 4:0, 7:1, 10:3, 13:4, 13:8, 15:11, 19:14, 20:18, 24:20, 26:24, 28:27, 31:28. Rozhodčí: Veselý, Zelenka. Sedmičky: 2/1:5/5. Vyloučení: 7:7. ČK: 54. Varmužová (B).

Nejvíce branek Hostivic: Novotná 7, Křivánková 5.

Bohumín: Zemanová, Fasorová – Janošová 13/5, Kusynová, Szafarczyková, Klimková 3, Beličinová, Svobodová 5/1, Červenková, Stonawská, Barčáková 3, Varmužová 2, Vachtarčíková 2, Gižová 3. Trenér: Rekšák.