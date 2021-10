Jako extraligový tým začali až ve třetím kole, do něhož zasáhne 32 celků.

Trenér Karviné Michal Brůna šetřil v nabitém programu opory. Podle očekávání dal úplné volno brankářské dvojici Marjanović – Mokroš, k utkání pak sice přicestovali, ale nehráli Solák, Patzel, Užek, Skalický i Franc, tedy prakticky 90 procent základní sestavy.

Šance se tedy chopili další. V útoku dostal prostor Nantl, na křídle pak Široký, na spojce měl hodně prostoru Urbański, na pivotu pak Noworyta a mladý Kristián Galia, který byl úplným debutantem v prvním mužstvu.

„Zahrál by si i Matěj Pelák, ale už nemohl, protože v probíhající sezoně už si zahrál v poháru za MHK Karviná,“ vysvětlil Brůna premiéru v A-týmu jen jednoho hráče, tedy Galii, syna karvinské legendy a dlouholeté reprezentační jedničky Martina.

Nutno dodat, že prvoligový soupeř z Bystřice odehrál velmi zdařilé utkání. V první půli se prakticky nedostal do skluzu, to teprve v závěru, ba dokonce většinu času vedl.

Baníkovci nemohli v sestavě plné mladíků, kterým pomáhal jen Fulnek se Sobolem, svým hostitelům odskočit na nějaký výraznější brankový rozdíl.

Ten se začal rodit až během druhé půle, byl i šestibrankový, jenže hráči svůj náskok proti nadšeným domácím neuhájili. „Co na to říct, samozřejmě nemůžu být spokojen. Představoval bych si, že hráči náskok udrží a budou ho navyšovat, místo toho se nám Bystřice přiblížila v závěru na rozdíl jednoho gólu,“ nesouhlasně kýval hlavou trenér Brůna.

Jak se to stalo? „Zase jsme svými střelami udělali z brankáře soupeře hrdinu,“ pokrčil rameny Brůna.

Karvinští přijeli na zápas jen s jedním brankářem Jiřím Tabarou, který ale notnou část druhé půle proseděl na lavičce, protože Baník zkoušel hru v sedmi lidech v poli. „Abych to shrnul, hráči, kteří by měli ukázat, že si své místo v Baníku zaslouží, to neukázali. Pohár už házíme za hlavu a soustředíme se na sobotní zápas v Hranicích,“ chtěl mít Brůna co nejrychleji čistou mysl.

HK Bystřice p. H. – Baník Karviná 31:34 (14:15)

Sled: 2:1, 4:2, 7:5, 9:8, 12:10, 13:13, 16:17, 17:21, 19:25, 22:27, 26:29, 27:32, 31:32. Rozhodčí: Friedel, Kučerka. Sedmičky: 3/3:3/2. Vyloučení: 1:3. Diváci: 428.

Nejvíce branek Bystřice p. H.: Válek 9, Bajer 7, Vlk 6/3.

Karviná: Tabara – Fulnek 2/1, Sobol 3/1, Urbański 6, Noworyta 6, Mlotek 8, Široký 5, Nantl 4, Galia, Užek, Solák, Patzel, Skalický, Franc. Trenér: Brůna.