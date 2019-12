„Naše sestava je bohužel kosena zraněními kolen, kotníků, achillovek a podobně, takže jsme se museli pro důležitá utkání obejít hned bez pěti hráčů sestavy, musím však zbytek mužstva pochválit za odvedené výkony, které byly skvělé,“ načal své hodnocení trenér Karviné Roman Hamrus.

Ostravané posílili svou už tak nabitou soupisku o dvoumetrového pivota Lecza, bývalého hráče NH Ostrava a nyní prvoligového Nového Jičína, odkud do VŠB hostuje.

Favorit byl tedy jasný, ovšem hned z prvního útoku zdvojili Sokolové domácího dirigenta Miroslava Pacuta a Jakub Zikl zasmečoval do koše. Ukázal tak domácím, že i v malém počtu osob nedají Karvinští svou kůži lacino. A nedali.

Taktické šachy převládaly a byl to hlavně velký boj, kdy nikdo nevedl větším rozdílem. To se změnilo ve druhé půli, kdy se Karviná díky trojkám Landora utrhla na stav 32:48 a ještě čtyři minuty před koncem to bylo 52:63. Ostravané ale nic nevzdali a také vinou kumulované únavy základních hráčů Sokola se neustále přibližovali na dostřel, až to bylo 63:66. „Byly to nervy, ale závěr jsme už udrželi. Skalp největšího favorita v tak oslabené sestavě je náš fantastický úspěch,“ oddechl si Hamrus.

V karvinské odvetě šlo o to, zda torzo karvinského celku dokáže tak silného soupeře porazit během dvou dnů i podruhé, což nebylo moc pravděpodobné, avšak málem k tomu došlo!

„Při zápase v Ostravě se nám bohužel zranil nejlepší střelec zápasu Jakub Zikl, který si vykloubil prst na střelecké ruce, takže jsme do zápasu šli s šesti hráči a juniorem Adamem Ježem,“ přibližoval další problém trenér Hamrus.

To vysokoškolákům dorazil na pomoc další dvoumetrový pivot a bývalý hráč NH Ostrava Šiko, takže Ostrava disponovala plnou soupiskou dvanácti hráčů. Karviná opět hrála skvěle a neskutečně bojovala. Střelecky řádil Oswald, autor třiceti bodů, a hala šílela. Domácí vedli 50:36, ale Ostravané tvrdě presovali jejich rozehrávku, zvláště na klíčových hráčích Oswaldovi a Landorovi se střídali a bránili je všemi možnými způsoby. Oba zmiňovaní borci odehráli bez střídání i s prodloužením 45 minut!

VŠB se chvíli před koncem dostala do vedení, stav 79:81 ale domácí okamžitě zlikvidovali a po trojce Oswalda vedli 84:81. Dvacet sekund před koncem dal ale trojku Pacut a bylo to 84:84.

V prodloužení už nehrál Horváth (5 faulů) a zbytek už byl fyzicky na dně. Přesto po trojce Landora a dopichu Krutiny vedli domácí minutu před koncem 90:86, závěr ale ztratili, když Ostrava házela několik šestek, což se nelíbilo divákům, kteří vypískali rozhodčí.

„Ani v jednom utkání jsme nebyli favoritem, ale mohli jsme vyhrát obě. VŠB ukázala šíři svého kádru, objektivně vzato ve stavu, v jakém jsme, tedy decimovaní, jednu výhru bereme,“ uznal Hamrus, jehož tým se drží za vedoucím Valašským Meziříčím na druhém místě tabulky.

VÝSLEDKY

VŠB Ostrava – Sokol Karviná 65:67 (29:31)

Karviná: Zikl 19, Landor 13, Oswald 12, Marek 10, Horváth 8, Krutina 3, Lepka 2, Kloss.

Sokol Karviná – VŠB Ostrava 91:92 po prodloužení (84:84, 50:36)

Karviná: Oswald 30 (4 trojky), Landor 18, Lepka 12, Horváth 12, Krutina 10, Marek 8, Jež 1, Kloss. Trenéři: R. Hamrus a Sodomka.