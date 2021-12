Dvaatřicetiletý veterán UFC padl vůbec poprvé před limitem. Do střetnutí, které vzal teprve před jedenácti dny, si však věřil a bral to jako velkou příležitost. „David ale projevil, že má výborné tempo, které si dokáže udržet po dobu kompletních pěti kol, zatímco já zpomaloval. Ke konci mi říkali trenéři, že už jsem dostatečně nehýbal hlavou, proto jsem schytal některé údery. Bylo vidět, že David má více zkušeností,“ přiznal Veličkovič.

„V posledních dvou zápasech jsem zápasil dohromady asi sedm minut a to se teď projevilo,“ dodal srbský zápasník.

Panter nadále králem Oktagonu! Karviňák Kozma obhájil pás, ukončil veterána UFC

Kozma považoval toto klání za náročné, moc mu nepřidal high kick ve třetím kole, po němž se zdálo, že je mimo. „To jsem hodně cítil,“ připustil. Veličkovič však jeho chvilkové mátožnosti nevyužil. „Můj soupeř je tvrdý bojovník, je šampionem z určitého důvodu a já jsem prostě nebyl dostatečně přesvědčený, abych zápas dokončil. Část mě navíc chtěla dokázat, že vydržím celým pět kol. Možná jsem to měl udělat jinak a skončit to v té chvíli, ale všichni děláme chyby a učíme se z nich,“ pokrčil rameny Bojan Veličkovič.

Oba mají už představu o svých plánech. Veličkovič by měl nastoupit po novém roce s Maďarem Máté Kertészem, Kozmovi se rýsuje jedna odveta. „Teď to trochu oslavím, přijeli kámoši z Karviné, tak dáme nějaké pivo, ale nic velkého, stejně není kam jít. Prosinec budu mít volný, oslavím s rodinou Vánoce, budu jíst co chci a v lednu začne příprava na duben, kdy bude obhajoba nejspíš v Ostravě s Monsterem,“ naznačil jako dalšího soupeře, že půjde o legendu českého MMA Petra Knížete.

Těšit ho mohl také bonus v podobě padesáti tisíc korun za výkon večera. „Jsem spořílek, takže budu spořit,“ usmál se na závěr David Kozma.