Extraligoví hokejbalisté HbK Karviná chtěli pokračovat ve velmi dobrých výkonech z úvodu sezony, stopku jim vystavil covid. Naštěstí ne v jejich vlastním táboře.

„Ústí nad Labem je bohužel v karanténě a druhý zápas v Mostu jsme tím pádem odložili, protože cestovat takovou dálku kvůli jednomu utkání je zbytečné. Most nám naštěstí vyšel vstříc, takže ten dvojzápas odehrajeme, až to situace dovolí,“ vysvětlil lídr karvinského mužstva Lumír Rosůlek.

Kdyby bylo jen na něm, zápas v Mostě by odehrál. „O víkendu máme totiž volno, takže budeme skoro tři týdny stát do dalšího zápasu. Ale nakonec jsme se s hráči dohodli, že to nějak přežijeme. Budeme trénovat a připravovat se na Hostivař,“ doplnil Rosůlek.

Domácí utkání s pražským týmem se odehraje až 3. října od 15 hodin na hřišti u SPŠ v Karviné.