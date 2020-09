Domácí hráči, vedení trenérem Alešem Flašarem, odehráli vyrovnaný part se silným Hradcem Králové. Vedli nad ním 3:1, pak doháněli jednogólové manko. Nakonec bitva ve velkém vedru doputovala do pětiminutového prodloužení, v němž se také nerozhodlo, ačkoliv karvinský Kaluža měl k dispozici samostatný nájezd.

Vítězný gól ale nedal, a tak přišly na řadu klasické nájezdy, tedy samostatná střílení, po třech na každé straně. Uspěl v nich jen hostující Novák, a tak se výhra přesunula na východ Čech. Domácí mají aspoň bod.

„Je to škoda, ale jak jsem říkal klukům při odchodu, každý bod se počítá. Soutěž je vyrovnaná, takže kde co urveme, je pro nás dobré,“ začal hodnocení duelu Aleš Flašar, který musel už v 8. minutě střídat gólmana Heczka, jelikož se zranil. To také mohlo hrát roli, byť Židek zachytal výborně.

„To určitě, Standa zachytal dobře, ten zápas byl jako na houpačce. Vedli jsme, pak jsme zase prohrávali. Klobouk dolů, že to kluci v tom vysilujícím vedru dovedli dorovnat. Akorát škoda té pětiminutovky, kdy jsme ztratili náskok. Nájezdy už jsou loterie,“ rekapituloval Flašar, jenž si pomalu dělá obrázek o síle jednotlivých soupeřů.

Zdroj: Ivo Dudek

„Hradec má silný tým, hrál u nás velmi dobře, a tak je ta remíza spravedlivá. Má v kádru nějaké bývalé či současné reprezentanty, dneska byli u tří gólů. Pardubice i Hradec, se kterými jsme zatím hráli, by měly patřit v rámci extraligy k tomu lepšímu, tak uvidíme. Až se s každým poměříme aspoň jednou, udělám si o soupeřích lepší obrázek,“ vysvětluje Flašar.

Nepochybuje, že kvalita v karvinském týmu je. „Hlavně, aby se nám vyhýbala zranění, pak se můžeme měřit s každým,“ je si jist karvinský kouč.

A má v rukávu jako známý a dlouholetý hokejový trenér nějakou hokejovou specialitu, která by se dala uplatnit v hokejbalovm prostředí? „Mám, dneska jsme ji použili a dvakrát nám to vyšlo. O co jde ale prozrazovat nebudu, připravili bychom se tím o výhodu,“ usmívá se Aleš Flašar.

HbK Karviná – HBC Hradec Králové 5:6 sn (1:1, 3:3, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Diviš (L. Rosůlek, Zaremba), 20. L. Rosůlek (Diviš, Pala), 23. Kaluža (Tóth, Diviš), 30. Fárský (Stromko), 33. Tóth – 9. Svoboda (Fanderlík, Jiřík), 24. Šimek (Bacovský, Novák), 27. Novák (Bacovský, Hrabica), 28. Fanderlík (Svoboda), 31. Fanderlík (Březina), 50. Novák. Rozhodčí: Olesz, Vrba. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 128.

Karviná: Heczko (8. Židek) – Říman, Skyba, Tóth, Sladký, Zaremba, Vašek, Růžička – J. Rosůlek, Kaluža, Fárský – L. Rosůlek, Pala, Diviš – Řehůřek, Stromko, Čapka – Hruboš. Trenér: Flašar.