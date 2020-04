Týká se to i extraligových karvinských hráčů. „Vlastně už měsíc a týden jsme se neviděli. Jakmile svaz odpískal sezonu jako takovou, všichni přestali trénovat. Každý se doma udržuje sám,“ říká trenér mužů v HbK Karviná Petr Popek.

V extralize zbývalo odehrát do konce základní části sedm kol, pak play off. „To je ještě dost zápasů. Původní termín s rozvolňováním vládních opatření byl 8. června. To by se nestihlo do prázdnin odehrát a jiné alternativy nebyly. Sezonu proto anulovali, mistr nebyl vyhlášen,“ popsal Popek s tím, že hráče rozhodnutí mrzelo.

„Po letech jsme měli zase skvěle rozjetou sezonu. Play off měli jisté, mohli jsme pomýšlet na slušný výsledek. Ale nedá se nic dělat, zdraví máme jenom jedno,“ poznamenal Popek.

Karvinští jsou aktuálně limitováni skutečností, že karvinská průmyslovka, kde mají své zázemí, je momentálně zavřená, jako všechny školy v zemi. „Musíme čekat, až dostaneme povolení tam trénovat. Zatím to vypadá, že se sejdeme v červnu. Pak už začne klasická letní příprava,“ pokrčil rameny kouč hokejbalistů.