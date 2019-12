Slezané měli Kert Parku co vracet. V minulé sezoně na Lužinách uhráli bod, jenže sportovní komise jim ho sebrala a Karviné pak právě tento bod scházel k postupu do play off. Karvinští si to stále moc dobře pamatují, a proto se na jednoho z favoritů soutěže pokaždé dokážou vytáhnout.

Tentokrát to ale neplatilo. I vzhledem k absenci pěti hráčů sestavy. Na to se však hrající trenér Karviné Lumír Rosůlek sympaticky nevymlouval. „Kert nás přejel ve druhé třetině. Tam si s námi dělal, co chtěl. To nemá se sestavou co dělat a navíc - hráli mladí, což je vždy přínosné. Potřebují hrát a sbírat zkušenosti. My jsme to nezvládli hlavně takticky. Zbytečně jsme lítali, útočili ve čtyřech, dozadu se vracel jeden. Nebyl to podařený zápas,“ uznal Rosůlek.

Navzdory tomu, že ve všech aspektech hry to byl vyrovnaný duel. Na střely 37:33, na vyloučení 3:3. Oba týmy skórovaly shodně jednou v přesilovce i ve vlastním oslabení. I první a poslední třetina byly vyrovnané.

„Utekla nám bohužel prostřední část, kterou jsme prohráli 0:4. Možná jsme si mysleli, že když hrajeme 2:2, že z nás soupeř znervózní, že si sedne na zadek. Vůbec. Kert má šikovné hráče, umí si to dopředu dát. Samozřejmě, že i on dělal pod tlakem chyby, ale my jich nasekali víc,“ rekapituloval porážku Rosůlek.

I když i Karvinští měli slušné šance. Nastřelili tyčky, břevno. Mít více štěstí, byla by vyrovnaná i druhá část. „Celkově si Kert vyhrát zasloužil. Dával nám po kombinacích góly do prázdné, brankář Heczko ještě chytil několik tutovek a ochránil nás od většího debaklu. Je vidět, že první čtyřka tabulky je výkonnostně od nás odskočená a nás čeká ještě hodně práce, abychom se jí pokusili přiblížit,“ dodal Rosůlek na konto Plzně, Pardubic, Kladna a právě Kert Parku.

Na druhou stranu – s ostatními se Karvinští mohou směle měřit, a proto v klubu optimisticky věří v účast v play off. „Neříkám hop, dokud jsem nepřeskočil, ale když budeme dál makat a sbírat body hlavně doma, kde si chceme udělat tvrz, pak věřím tomu, že si play off nenecháme utéct jako posledně,“ zakončil Lumír Rosůlek.

Kert Park Praha – HbK Karviná 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Fejfar (Čejka), 13. Vaniš (Fejfar, Kruček), 18. Kubeš (Střecha, Čejka), 21. Wróbel (Vaniš, Zvonek), 22. Zvonek (Vaniš), 30. Zvonek (Wróbel, Macek), 43. Fejfar (Šperl, Kruček) – 10. Diviš (L. Rosůlek, Pala), 14. T. Mikeš (Fárský). Rozhodčí: Vrba, Zbořil. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Oslabení: 1:1. Diváci: 59.

Karviná: Heczko – A. Pilch, J. Rosůlek, Zaremba, Sladký, M. Vašek, Růžička – T. Mikeš, Diviš, Fárský – L. Rosůlek, Pala, Vosyka – Řehůřek, Stromko, Čapka – Dzik, Novák, Krul. Trenér: L. Rosůlek.