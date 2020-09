Karvinští se s mistrem republiky z roku 1994 dohodli na spolupráci v létě. „V listopadu loňského roku jsem skončil v Hodoníně, pak jsem měl jít do polské nejvyšší soutěže, jenže stopku všemu vystavil koronavirus. A abych pravdu řekl, hokeje jsem měl už docela plné zuby,“ přiznává bez obalu bývalý juniorský reprezentant s pestrým hráčským i trenérským životopisem.

Největší část kariéry strávil v mateřských Vítkovicích, hrál ale i v Třinci, Olomouci, Opavě, jako trenér vedl Havířov, Karvinou, Prostějov, Porubu, Orlovou, Nový Jičín či Šumperk.

Po dvaceti letech trénování a určitého stereotypu už ale začal hledat novou životní výzvu. Našel ji u hokejbalu. Oslovil ho jeho bývalý svěřenec a kamarád Lumír Rosůlek, současný lídr karvinského hokejbalu. „Známe se z Orlové a pozdějšího Baníku Karviná (již zkrachovalý klub - pozn. aut.), kde mě vedl. Vlastně trenérské metody jsem si do klubu přivedl od něj,“ vysvětluje Rosůlek, jenž se Flašara nezávazně zeptal, zdali by karvinskému týmu nepomohl.

„Zaujalo mě to. S Rosim občas nějaké věci konzultujeme, ptám se, jak se mu daří a on mi dal tuhle nabídku. Musím uznat, že mě to zase nakoplo. V té dlouhé pauze jsem začal pociťovat, že mi hokej zase tolik nechybí, jako mi chybí nějaká náplň volného času. Zatím jsme se dohodli, že do listopadu kluky povedu a pak se uvidí,“ nechává si Flašar otevřená vrátka jak do světa ledního hokeje, tak hokejbalu.

V domácí soutěži bude druhou výraznou hokejovou osobností po Drahomíru Kadlecovi, který to dotáhl až na trenéra reprezentace, kterou dokonce dovedl k titulu mistra světa. Má Flašar podobné ambice? „Cha, tak to by se mi také líbilo, ale Drahoš je pan trenér, velká persona. Známe se od svých čtrnácti, takže jsme si samozřejmě hned volali, když se to dozvěděl. Hned mě popichoval, abych si na první zápas nezapomněl vzít brusle,“ směje se Flašar.

Pod jeho vedením Karvinští ihned vyhráli letní turnaj v Jihlavě. „Ale ten prý nebyl tak silně obsazen. V extralize to bude jiná. Musím se s její úrovní nejprve pořádně seznámit,“ uznává Flašar, který v kabině karvinského mužstva našel dobrou partu.

„Od té doby míváme na tréninku plno,“ usmívá se i Lumír Rosůlek nad přénosem Flašarova příchodu. A nebude mít nový trenér Karviné problém přeorientovat se z hokeje na hokejbal? „Víte, on je tam zásadní rozdíl prakticky jen v té absenci ledu a bruslí. Jinak je to stejné, nebo přinejmenším hodně podobné. Věřím, že se rychle zorientuji,“ říká Aleš Flašar.

Zdroj: Tadeáš Bednarz

Moravsko-slezský prapor bude držet jen Karviná

Počítá i s Vladimírem Lukou, který momentálně hraje v Anglii, ale na soupisce Slezanů figurují i další známá hokejová jména.

Hlavně tedy David Pastrňák, hvězda NHL, který s hokejbalem začínal právě v Karviné a každoročně na soupisce mužstva figuruje. Protože co kdyby? „Mluvil jsem s ním včera, akorát je teď naštvaný, protože vypadli ze Stanley Cupu,“ přiznává Rosůlek.

Pastrňák, který už má nějaký čas byt v Praze, kde žije jeho maminka, by tak skutečně mohl stihnout i nějaké zápasy české nejvyšší soutěže, ideálně ty, v nichž zajíždí Karviná do Prahy nebo okolí. A že takových mančaftů je v soutěži povícero.

Zdroj: Michal Chadim

„Teď ještě vypadly Sudoměřice, místo kterých vzala extraligu Hostivař, takže výjezdů do Prahy a do Čech si užijeme dost a dost,“ upozorňuje Rosůlek na fakt, že po odstoupení celku z Hodonínska zůstala Karviná jediným moravským, potažmo slezským zástupcem v celé soutěži, a jejími nejbližšími sousedy jsou tak nyní Pardubice, Hradec Králové a Letohrad. Právě v Pardubicích Karvinští o víkendu začínají.

Díky své přítelkyni Tereze Palové (dceři předsedy klubu Martina Paly - pozn. aut.), je na soupisce i bek extraligových Ocelářů Třinec Jan Zahradníček, dalším hokejovým jménem v karvinském kádru je pak místní odchovanec Radek Pořízek, aktuálně hráč Poruby.

Co se týče dalších změn, ze Sudoměřic, které na extraligovou soutěž rezignovaly, přišlo trio Michal Tóth, Jan Kaluža a Aleš Kmenta, tým doplnili i hráči Malenovic Adam Hruboň, Milan Skýba a Jan Havlík, kteří už dříve v karvinském klubu působili. Další posilou je Jaroslav Řebík, i ten už ale na jaře v týmu HbK byl.

„I z toho pohledu, že jsme zůstali jedinými zástupci Moravy v soutěži, čekám náročnou sezonu, na druhé straně mě těší sympatie moravských a slezských klubů, které nám fandí. Loni na podzim jsme měli našlápnuto k nejlepší sezoně v historii klubu, play off bylo na dosah, a pak nám do toho vlezl ten špinavý koronavirus. Byli jsme neskutečně naštvaní. Věřím ale, že jsme na extraligu dostatečně nabuzení i teď a budeme zase bojovat o první osmičku,“ říká závěrem Lumír Rosůlek.