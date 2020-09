„Tam to bývá obvykle těžké. Specifické prostředí, nestárnoucí Pepa Kučerka v bráně, k tomu proti nám namotivovaní hráči, kteří hráli u nás,“ vypočítával trenér Karviné Michal Brůna domácí pozitiva.

A navrch ještě dlouholetý karvinský kouč Jaroslav Hudeček na domácí lavičce. Ani on nakonec na baníkovce nevyzrál, ale v první půli to tak ještě nevypadalo.

Slezané sice mají lepší tým, ale do poločasu naráželi na houževnatou obranu Cementu a hlavně na skoro padesátiletého Kučerku mezi tyčemi. byl to především on, kdo stál za poločasovým výsledkem 11:10 pro domácí. „Je to megazkušený gólman, spoustu jasných gólů nám chytil,“ uznal Brůna.

Z celého zápasu bylo podle jeho představ prvních dvacet minut druhé půle. Tam Karvinští zabrali, dařilo se jim překonávat i Kučerku a odskočili soupeři na rozhodující rozdíl.

„Z koncovky zápasu jsem ale zklamán. Prostřídal jsem a my ten úsek prohráli 1:6. Byly tam fatální chyby v obraně a s přesouváním hráčů v obranném území. Přitom nebyl důvod být nervózní, noví kluci tam šli do vyhraného zápasu. Mělo to skončit o deset,“ mračil se Brůna.

Na druhé straně, dva body jsou pořád dva body. Ostatně - už proti Jičínu to mělo skončit o víc, než jen o pouhý gól. Výhra je každopádně „doma“. „Zatím to přičítám začátku soutěže a jisté nevyhranosti. Lepší si to odbýt teď, než kdykoliv jindy,“ mávl rukou Brůna.

Hráčům už pak nic nevyčítal. „Sám dobře vím, jaké to je hrát na postavenou obranu soupeře a Hranice jsou opravdu vytrvalý soupeř. Aspoň máme pořád na čem pracovat,“ dodal karvinský trenér.

Následující utkání bude pro baníkovce atraktivnější než předchozí dva souboje. V neděli 20. září hostí v tradičním čase 10.30 hodin Valachy ze Zubří, poprvé na trenérské lavici s Michalem Tonarem, dlouholetým trenérem Plzně.

Cement Hranice – Baník Karviná 25:28 (11:10)

Sled: 3:1, 3:3, 5:5, 8:6, 9:9, 12:12, 13:15, 14:18, 16:21, 18:23, 19:27, 24:27. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 4/3:5/3. Vyloučení: 6:5. Diváci: 437.

Nejvíce branek Hranic: Andrš 5, Magrla 5/3, Mucha 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Růža 1, Nantl, Patzel 8/2, Urbański 1, Jan Užek 5, Skalický 4, Široký 1, Gromyko, Solák 4, Franc, Mlotek 2/1, Plaček, Nedoma 2, Flajsar. Trenér: Brůna.