„V Linzi během roku pravidelně trénuji, dostal jsem od Rakušanů nabídku, zvážil ji a nakonec ji přijal. Bude to pro mě další životní zkušenost,“ prozradil Karabec Deníku. V Rakousku bude nejen hrát nejvyšší soutěž, tedy první bundesligu, ale i trénovat místní mládežníky. „Od přípravky,“ usmívá se paralympijský vítěz, mistr světa i Evropy handicapovaných.

Čtvrtstoletí v Havířově samozřejmě nehodlá hodit jen tak za hlavu. „Strávil jsem tady prakticky celý sportovní život,“ vybavuje si, jak do Slezska zamířil ještě jako žák z Českých Budějovic.

Vzpomenete si na vaše začátky v Baníku?

Jistě, to se nedá zapomenout. Byl jsem ještě žák základní školy, když si mě na některém z mládežnických turnajů vyhlédl Jiří Daněk. Trénoval v Havířově a už tehdy se věnoval hodně tělesně postiženým stolním tenistům. Povedlo se nám přemluvit moji mámu, aby mě pustila na druhý konec republiky. Já jsem tehdy nijak zásadně výkonnostně nevyčníval, byl jsem někde kolem čtyřicátého místa na žákovském žebříčku, ale trenér Daněk viděl potenciál právě mezi hendikepovanými. Miloval jsem sport, takže já osobně jsem neváhal ani minutu.

Byla to pro vás veliká změna?

Určitě ano. Říkali mi, že výkonnostně to možná dotáhnu do druhé ligy, mezi hendikepovanými určitě ještě dál. Nikdo však nemohl tušit, že to bude nakonec mnohem lepší (Karabec je nyní stabilním hráčem prvoligového celku, ale hrával i v extralize, tedy nejvyšší soutěži). Začali jsme tvrdě trénovat, moc mi pomohli i další trenéři. Jaroslav Hýbner a hlavně pak Kamil Koutný. Ten pro mne udělal víc, než si dnes dokážou mladí sportovci představit. Třeba mně u sebe nechal rok bydlet, než jsem se osamostatnil.

Jaké jsou vaše největší úspěchy mezi zdravými?

Byl jsem dvakrát členem bronzového týmu Havířova v nejvyšší domácí soutěži. Právě s Kubou Crhou a Pavlem Širučkem. A pak mám taky stříbrnou medaili z mixu na mistrovství republiky ve Frýdlantu nad Ostravicí. Tehdy jsme se s Karin Adámkovou z hecu domluvili, že si spolu zahrajeme. Turnaj se nám povedl, vždyť jsme porazili například právě Pavla Širučka s jeho současnou ženou Anetou. To byla moc cenná výhra. Prohráli jsme až ve finále s Tomášem Treglerem a Danou Čechovou.

A vaše nejcennější individuální skalpy?

Hrál jsem extraligu spoustu let, takže jich bylo docela dost. Třeba se mi podařilo porazit Tomáše Demka, když se ještě ve vynikající formě vracel z Německa. Vyhrál jsem nad Tomášem Treglerem, tehdy byl ještě junior, ale skvělý junior. Porazil jsem třeba Ríšu Výborného, Michala Obešla a teď v posledních letech v lize i takové legendy jako jsou Milan Orlowski, Jindra Panský nebo Petr Korbel. Tam samozřejmě hrál svoji roli jejich pokročilý věk, ale pro mne jsou to hezké úspěchy.

Co vaše zkušenosti s paralympiádou?

Tak to bylo souper. V Atlantě 1996 jsem startoval na divokou kartu. Bylo mi šestnáct a já jel na olympiádu, dokážete si to představit? To byl úžasný zážitek. Uvědomil jsem si, jak obrovskou šanci dosáhnout na veliké úspěchy mezi tělesně postiženými sportovci mám. To byla velká motivace. A pochopitelně nemohu zapomenout na Sydney 2000. Mám zlato z evropského i světového šampionátu, ale být nejlepší na paralympiádě, to je úplně nejvíc. Tam jsem si uvědomil, jaký je rozdíl mezi vítězstvím a třeba druhým místem. Poražený finalista, v uvozovkách, nikoho nezajímá. Tu opravdovou slávu si užívá pouze vítěz. U mne se to sešlo naprosto neuvěřitelným způsobem. Finále se Španělem Ruizem se hrálo v den mých dvacátých narozenin. Byl to těžký zápas a možná mi pomohl i ten nahoře. Asi mi chtěl dát krásný dárek (úsměv).

Celkově jste startoval na šesti paralympiádách. Ze které z nich máte nejvíc zážitků?

Když pominu zlatou medaili v samotné soutěži, líbilo se mi stejně nejvíc právě v Sydney. Austrálie je nádherná země a moc jsem si to tam užil. Super to bylo také v Londýně, kde jsem naopak zažil nejkrásnější zahajovací ceremoniál. Účastnila se ho i královna Alžběta II., což byl mimořádný zážitek.

Úspěchů na soutěžích tělesně postižených bylo obrovské množství. Vy jste ale překonal původní předpoklady i mezi zdravými. Je to tak?

To je pravda. Když jsem končil v juniorské kategorii, patřil jsem do užšího národního týmu i mezi zdravými. Nakonec jsem sice nehrál na žádném juniorském mistrovství Evropy, ale prosadil jsem se do extraligového kádru Havířova. V něm jsem strávil spoustu krásných let. Potkal se s vynikajícími hráči. Vzpomínám na začátky havířovských odchovanců Jakuba Crhy, Richarda Febera, Martina Pavlicy nebo Pavla Širučka. Jako dnes to vidím, do herny přišel desetiletý nenápadný kluk v brýličkách a začal s námi trénovat. Dnes je to česká mužská jednička a padesátý hráč světa.

Jaké jsou vaše další plány na sklonku sportovní kariéry?

Strávil jsem v Havířově spoustu let a chtěl bych poděkovat všem, kdo mi všechny ta léta pomáhali udělat krásnými. Jiřím Daňkem počínaje, přes Kamila Koutného, všechny spoluhráče, až po manažera klubu Nikolase Endala. Změna prostředí by mi měla dodat zase větší chuť do práce. Budu hrát nejvyšší rakouskou soutěž v Ebensee a jsme dohodnuti, že budu také působit v roli trenéra a sparingpartnera v lineckém olympijském centru. Trénování mě baví, dokončil jsem licenci B a věřím, že mám dostatek zkušeností, abych je mohl předávat dál. Moc se na to těším.