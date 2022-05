A je jasné, že nechtějí opakovat výpadek z minulého týdne, kdy právě na palubovce plzeňského Talentu padli 25:32.

Tím, že nyní mají na své straně „mečbol“ mohou jet do Plzně relativně v klidu. „Jasně, máme teď dva zápasy, ale co je to v klidu? Každá šance, kdy můžeme finále ukončit, by se měla využít, jinak se to může obrátit proti vám. Zažili jsme to loni. Proto se pokusíme v Plzni vyhrát, i když víme, že nás tam bude čekat hodně těžký zápas,“ uvažuje před pokračováním série trenér Karviné Michal Brůna.

I kdyby Slezané na západě Čech neuspěli, pořád mají v záloze pátý domácí zápas. S důrazem na slovo domácí. „Neprohráli jsme celý rok doma, vyhráli jsme tady i ten druhý těžký finálový zápas, takže věřím, že i kdybychom v Plzni teď prohráli, budeme schopni to doma rozhodnout. Ale proč se nepokusit to ukončit už teď? Plzeň má nůž na krku, ne my,“ správně upozornil Brůna.

To ví i lídr Plzně Milan Škvařil. „Doufám, že rozhodne opět domácí prostředí. V Karviné mi podobná kulisa nevadí, je to podobné jako u nás, takže věřím, že znovu zavládne dobrá atmosféra. A že se hraje už čtvrtý zápas? Před rokem jsme s Karvinou hráli na pět, takže nic nového,“ nedělá si ze čtvrtého zápasu těžkou hlavu Škvařil.

Trenér chce hráčům pouštět „kotel“

Karvinští se budou chtít rozpomenout na sobotní domácí duel, který zvládli pro změnu oni 29:24. O své výhře rozhodli v první půli, kdy udrželi Plzeň na střelecké uzdě. „Vstoupili jsme do toho jinak než v Plzni, i když tam jsme také vedli 5:2. Ale tady jsme jeli celý poločas naplno a vypadalo to úplně jinak. Zlepšili jsme obranu, ta byla ze začátku perfektní, a to rozhodlo,“ ohlížel se ještě za úspěšnou sobotou odchovanec karvinského handbalu David Růža.

I on si myslí, že v Plzni čeká jeho tým náročný zápas. „V klidu to určitě nebude, zase budeme vyhecovaní a bude to boj. S Plzní je to těžké prakticky pokaždé, ale budeme do toho muset vstoupit jako v sobotu a tlačit na to celý zápas. Důležité bude, jak budeme bránit. Obrana rozhodne,“ míní Růža.

Trenér Brůna souhlasí. „V sobotu jsme byli v obraně agresivní, rychlí a důrazní. Byl to velký rozdíl oproti středě. Možná pomohlo i domácí prostředí, fandové naše hráče hnali, ti byli nabuzená a odhodlaní,“ přemýšlí Brůna.

Jak se tedy poučit z předešlého duelu v Plzni, aby to nedopadlo dneska podobně? „Asi dám hráčům na uši sluchátka a budu jim do nich pouštět karvinský kotel (jádro fanoušků - pozn. red.), aby se zase nabudili,“ odlehčil situaci trenér Brůna.