Extraligoví stolní tenisté Baníku Havířov ještě nevzdávají boj o první šestku. Oba venkovní lednové zápasy totiž zvládli.

Petr David byl opět oporou a Havířov má dvě výhry. | Foto: Michal Polák

Pokud by se stolní tenisté řídili slovy z titulku tohoto článku, čekalo by je skvělé jaro. „Tak růžové to asi nebude, ale o play off se samozřejmě popereme,“ usmívá se trenér baníkovců Kamil Koutný.