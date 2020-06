„Je fakt, že momentálně mě pojí s karvinskou házenou už jen historie, na dorostence i áčko se ale budu nadále rád chodit dívat,“ říká někdejší reprezentační kouč.

Původně plánoval, že coby trenér dokončí ještě novou sezonu v karvinském Baníku. „Chtěl jsem ještě ten rok vydržet u mladšího dorostu, kde nám rostou šikovní kluci, ale už se toho nedočkám,“ uznal se smutkem v hlase.

Paradoxem je, že již v lednu o něj Hranice stály, to když u týmu skončil trenér Miroslav Bartoň. „Tehdy jsem si to nedokázal představit, měl jsem rozjetou sezonu u dorostu, plány, tréninkové procesy, navíc jsem rodinně vázán v Karviné,“ vysvětloval Hudeček.

Hranicím kývl napodruhé

Následně se totiž Hudeček dozvěděl, že končí i u týmu mladšího dorostu, který převezme Václav Franc. „Ozvaly se znovu Hranice, se kterými jsem se napoprvé nedohodl, protože jsem jim nejprve vysvětlil svoje představy a upřímně – extraligové ambice jsem ani neměl. Je ale fakt, že mě s představiteli hranického handbalu pojí přátelství, šéf klubu Martin Schober je můj skvělý kamarád. Dobře se znám i s Tomášem Perničkou, kterého jsem trénoval, a nyní mi bude u týmu dělat asistenta,“ vysvětloval Hudeček.

Hranice nic nevzdaly a o Hudečka hodně stály. Podruhé už karvinský srdcař nedokázal říct ne. „Nakonec jsme se domluvili,“ přiznal.

Právě z Tomáše Perničky si bude chtít vychovat svého nástupce, což bude symbolické, jelikož Hudečkovi pod rukama prošlo mnoho extraligových házenkářů, takže zanechat za svou prací i trenérského nástupce je z jeho pohledu logické.

Mimochodem, Hudečkova dcera Lucie úspěšně působí v karvinském Sokole. „Jsem na ni hrdý, byla oceněna i v rámci kraje. Budu rád, když v Hranicích zanechám podobnou stopu v Tomášovi, rád bych mu předal svoje metody a postřehy, a podle mě to bude i příkladná tečka za mým dlouholetým působením v házené,“ plánuje Hudeček, který si rovněž myslí, že výborný trenér může být i z Michala Brůny v Baníku.

„Na něho jsem právě zvědavý, protože je to osobnost naší házené, v klubu je autorita a hráči ho berou, což je základní předpoklad pro to, aby z něj byl dobrý trenér. Navíc o hře přemýšlí, má na to buňky. Doufám, že se mu bude dařit,“ přeje Hudeček Brůnovi v trenérském řemesle to nejlepší.

Sám bude mít v novém angažmá výhodu v tom, že v Hranicích zná pár karvinských hráčů. „Tomáš Mlotek odchází sice do Frýdku-Místku, ale jsou tam mladí Honza Mucha, Luděk Piwko i Patrik David, vůbec celý tým je složen převážně z mladších hráčů, byť se najdou i ti ze střední generace. A samozřejmě nezničitelný Pepa Kučerka v bráně,“ směje se Hudeček.

Už se těší i na vzájemné zápasy s Karvinou. „Na to dojde hned ve druhém kole, kdy máme Baník doma. Bude to zvláštní stát po sedmačtyřiceti letech na jiné než karvinské střídačce. Za mého krátkého působení v Litovli jsem proti Karviné na střídačku nešel,“ připomněl Hudeček.