Byl hlavní hvězdou 5. ročníku charitativního běhu Těšínská osmička. Z Třince do Českého Těšína však olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek neběžel na čas, klíčové pro něj bylo pomoci dobré věci a užít si neformální chvíle s fanoušky.

Těšínská osmička 2023 | Video: Pryček Vladimír

Těšínské osmičky se zúčastnil podruhé. Vloni, při čtvrtém ročníku akce, si pochvaloval počasí i atmosféru, nyní o víkendu vnímal pátý ročník běhu na 8,7 kilometru obdobně. „V loňském roce jsem tady startoval poprvé, letos mi to časově opět vyšlo a rád jsem přijel podpořit dobrou věc a užít si hezký den,“ řekl Krpálek Deníku.

Podívejte se: Těšínská osmička s rekordní účastí, podruhé běžel i Krpálek

„Oba ročníky byly vážně hezké, vyšlo počasí, bylo to zábavné, a to i proto, že jde o dobrou věc a neběží se až tak na čas. Lidé za mnou přiběhnou, popovídají si, odběhnou a přiběhnou zase další. Je to opravdu příjemný běh a pro mě spíše taková společenská událost,“ dodal dvojnásobný olympijský vítěz v judu.

Běžci pomohli dětem

S Agelem spolupracuje dlouhodobě, logo partnera ostatně zdobí i jeho judistické kimono. „Díky tomu jsem se dostal k nadaci Agel, jejíž charitativní projekty se vždy rád snažím podpořit. Je to důležité,“ dodal k akci, jejíž výtěžek ze startovného od rekordního počtu 432 běžců šel na pomoc dvěma dětem – 13letému Patrikovi, který má vzácný Costello syndrom a navzdory mnoha operacím nechodí a nemluví, díky rehabilitacím se však jeho stav pomalu zlepšuje. Běžci podpořili také 15letou Karolínu, která trpí svalovou dystrofií, na níž se nabalily další nemoci a pravidelně ji sledují na čtyřech odděleních. I ona musí pravidelně rehabilitovat.

Letní kino je tady, ještě patnáct termínů ve Frýdku-Místku i okolí

Policie chytila vandala z karvinského hřbitova. Byl jsem opilý, litoval

Krpálek se snaží podporovat i další charitativní projekty, pro Nadaci Agel se snaží najít si čas vždycky. Pátý ročník Těšínské osmičky zvládl v nezávodním tempu za 42:43 minuty na 110. místě. Nyní už svou pozornost přesouvá zase ke své sportovní kariéře.

„Probíhá kvalifikace na další olympijské hry, na které bych se rád dostal, a troufám si říct, že k tomu mám docela hezky našlápnuto,“ řekl Deníku Krpálek, pro něhož je účast na olympiádě v Paříži v příštím roce hlavní motivací. „Chtěl bych se kvalifikovat ve dvou váhových kategoriích a následně si vybrat, ve které budu skutečně startovat, protože nelze startovat v obou. A pak se na Olympiádě samozřejmě budu snažit také uspět,“ dodal Krpálek s vírou, že naváže na své úspěchy z posledních dvou her v letech 2016 a 2021, kdy se hry kvůli covidu o rok odložily.