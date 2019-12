Na domácí půdě, v nové sportovní hale Sušanka, uspěli i ve finále I. ligy juniorských družstev a podle očekávání zvítězili i celkově.

Bylo to již čtvrté vítězství Sportovního klubu Oty Zaremby Horní Suchá v řadě! Svěřenci trenérů Emila Brzosky, Pavla Kheka a Luboše Sršně se z titulu radovali už v letech 2016, 2017, 2018 a letos.

„Nastoupili jsme v nejsilnější sestavě, chtěli jsme naši dominanci potvrdit i doma a povedlo se,“ usmíval se úspěšný trenér Pavel Khek. Junioři SKVOZ nastoupili ve složení: Martin Štreichl, Patrik Buchta, Matěj Moskál, František Polák, Ludvík Matík a Patrik Baláž. Nutno dodat, že všichni jmenovaní figurují v juniorské reprezentaci republiky.

Nejlepší výkon družstva podal Matěj Moskál. Ve dvojboji zvládl 220 kg (97 + 123), což je v přepočtu 331 bodů. Vše to jsou nové české rekordy pro kategorii juniorů do 17 let ve váze do 61 kilo. Byl to také druhý nejlepší výkon celého finále po sokolovském Oračkovi, dalším reprezentantovi.

Vzpěrači z Horní Suché stejně jako v loňském roce dokázali na všech letošních republikových šampionátech vybojovat nejvíc medailí a stali se tak nejlepším oddílem v republice. Podle počtu medailí je Horní Suchá suverénně v čele se ziskem 37 cenných kovů. Získala 20 zlatých, 11 stříbrných a 6 bronzových medailí.

Pořadí oddílů: 1. SKVOZ Horní Suchá – 1604 bodů, 2. TJ Holešov – 1483, 3. SKV Sokolov – 1397, 4. Baník Havířov – 1188, 5. Sokol Zlín – 1183, 6. Bonatrans Bohumín – 1167.