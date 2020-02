Běloruský pivot házenkářského Baníku Karviná Juri Gromyko věděl o síle soupeře. „Ne nadarmo se loni dostali do finále, předloni do semifinále. Evropský pohár v této fázi už nemůže být snadnou záležitostí. A každým dalším kolem to bude těžší,“ míní Juri, neboli Grom, jak se mu mezi spoluhráči přezdívá.

Bylo vidět, jak je Madeira zkušeným soupeřem?

Jasně, potvrzovali to celou dobu. Ale i my máme ve svém středu zkušené hráče. A taky mladé, kteří ukázali srdce. Děkujeme i fanouškům. Plná hala nás neustále hnala kupředu. Byl to zážitek.

První zápas jste o tři branky prohráli. Bylo těžké na psychiku držet si doma náskok potřebný k postupu?

Kdybychom tam zahráli koncovku s chladnou hlavou, mohli jsme mít i lepší výchozí pozici. Ale to jsou zkušenosti. Podle mě šlo i tak o dobrý výsledek a bylo v našich možnostech pomýšlet na postup. Pořád si myslím, že máme na víc. Někdy něco nejde, někdy něco drhne, ale nevěšíme hlavy a na každém tréninku pracujeme na tom, abychom chyby odstraňovali. Jdeme si za svým cílem.

Jak náročné pro vás na pivotu bylo popasovat se s obranou Portugalců?

Na pivotu je to pokaždé těžké. To je pozice, kde schytáte spoustu ran. Oni mají v obraně dynamické, pohyblivé hráče, nejsou moc vysocí, snad jen dva hráči, takže nemohou moc hrát zataženou obranu 0-6. O to nepříjemnější je tak jejich vysunutější obrana. Museli jsme hrát trpělivě, dohrávat akce do jasné pozice.

Co váš výkon? Po delší době jste si zahrál v útoku skoro celý zápas.

Konečně jsem ukázal, proč jsem do Karviné přišel. Pracuji na sobě a vím, že to může být lepší. Dnes jsem to ukázal, ale ještě ne vše, na co mám. Nezbývá než dál poctivě dřít.