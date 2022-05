„Samozřejmě jsme věřili, že dokážeme napravit to nepovedené druhé utkání v Plzni a že jsme schopni to potvrdit tím prvním domácím zápasem. Právě na něj jsme chtěli navázat, protože v Plzni to byl opravdu nepovedený výkon, kde jsme selhali v činnostech, které obvykle bývají naší silnou stránkou,“ srovnával „Ujin“ poslední zápasy, z karvinského pohledu jako den a noc.

Pouze začátek měly oba poslední duely společný, a sice dobrý start Baníku. „Ano, tam jsme také měli slušný start, jenže pak přišel výpadek, kterého jsme se chtěli dnes vyvarovat. Start do zápasu je vždy důležitý, zvlášť když jde o finále. Jsem rád, že jsme udávali tempo až do konce a vyhráli,“ poznamenal pivot Karviné.

Famózní Mokroš. Výborní házenkáři si vybojovali mečbol! Znovu doma zdolali Plzeň

Ocenil hlavně zlepšenou práci obrany. „Myslím, že to poznal každý. Kluci bránili fantasticky, agresivně, na hranici možností a celých šedesát minut. Odměnou je nám ten výsledek,“ mnul si ruce, přestože druhý poločas měl k ideálu daleko. „Ale máme zkušený tým, takže i když nás stáhli, pořád jsme věřili, že si to pohlídáme. Rozdíl oproti loňsku je ten, že tam byly ty zápasy o hodně vyrovnanější, končily o gól, nebo remízou a pak sedmičkami. Teď vyhrává domácí tým poměrně jasně,“ vybavil si český reprezentant.

Zatímco v Plzni Karviné hra sedm na šest moc nefungovala, v sobotu si hrou bez brankáře dokázala pomoci. „Pilujeme to celý rok a věříme tomu, že to je klíč k otevření plzeňské obrany. Dneska jsme hráli výborně i normálně šest na šest a hru bez brankáře jsme použili až do druhé půle. Vycházelo to a je na nás, abychom ty šance v útoku pak proměňovali,“ pravil Jan Užek.

Házenkáři Karviné jedou bojovat do Plzně o mečbol

Teď Baník zajíždí opět do Plzně a může být relativně v klidu. V nejhorším případě se zase vrátí domů před své fanoušky. „No ale my to chceme ukončit už tam. Nechceme se spoléhat na další domácí zápas, to je dost ošemetné. Věřím, že pokud k tomu přistoupíme jako dneska, můžeme uspět,“ dodal Užek, jehož nestraší vzpomínky na loňskou finálovou sérii, kterou Plzeň proti Karviné vyhrála 3:2 na zápasy.

A v letošním semifinále zvládla i pětizápasovou sérii proti Zubří. „Toho se nebojíme. Respekt vůči Plzni pochopitelně máme, jsou to výborní hráči, ale jdeme do toho beze strachu,“ zakončil odvážně.