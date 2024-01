Dvě zlata a celkově pět cenných kovů vybojovali na konci roku 2023 na Mistrovství České republiky v karate mládeže členové týmu SKK Budo Havířov.

SKK Budo Havířov získal na MČR mládeže v prosinci 2023 pět medailí, z toho dvě zlaté. Vpravo Marek Franta, předseda a hlavní trenér klubu. | Foto: SKK Budo Havířov

Vrcholná akce největšího a nejprestižnějšího svazu karate ČSKe/WKF v České republice se konala první prosincový víkend v Karlových Varech. Závodníci SKK Budo Havířov získali dvě zlata, stříbro a dva bronzy. „Je to obrovský úspěch,“ řekl Deníku Marek Franta, předseda a hlavní trenér havířovského klubu. „Naši závodníci to dokázali v největším a nejprestižnějším svazu karate v České republice, který má přibližně 150 registrovaných klubů a je součástí největší federace na světě,“ doplnil Marek Franta.

„Šampionátu se účastnilo několik stovek těch nejlepších karatistů v daných věkových kategoriích. Všichni účastníci si totiž museli svou účast na MČR tvrdě vybojovat na nominačních turnajích, Národních pohárech, které jsou druhou nejvyšší soutěží svazu. Že to byla dřina, tak to může potvrdit každý z nominovaných závodníků. Mistrovství se účastnila opravdu jen špička českého karate,“ zdůraznil Marek Franta.

„Náš klub mělo reprezentovat původně devět karatistů, kteří si vybojovali po celoroční dřině nominaci. Dva závodníky bohužel těsně před šampionátem neskolil žádný soupeř, nýbrž nemoc, ale to je život. Tedy byla to jízda naších sedmi statečných. Svědčí o tom skvělý úspěch našeho klubu. Byl to opravdu jeden z největších v posledních letech,“ pochvaloval si Marek Franta.

„Máme opravdu skvělý mládežnický tým. Každý z medailistů musel v nabitých kategoriích absolvovat několik zápasů, než se vůbec dostal k boji o medaile. Někteří si museli poradit dokonce s předchozími mistry ČR. A kdo se pod tento úspěch podepsal? Skvělá Nikola Rojíková, která je již několikanásobná medailistka mistrovství ČR, stejně jako Eliška Zajoncová. Obě závodnice dosáhly tento rok na mety nejvyšší a získaly titul mistra ČR ve svých kategoriích,“ vykládal Marek Franta.

„Nikol dokázala vyhrát v roce 2023 všechny Národní poháry a stala se top závodnici ve své kategorii. Dalším finalistou byl Petr Sameš, který k zisku titulu z roku 2021 přidal nádherné druhé místo. Taktéž skvělého výsledku dosáhli dva nováčci - Alexander Kleiner a David Burgert, kteří obsadili pěkné 3. místo. Všichni naši závodníci soutěžili v soutěžní disciplíně kumite,“ přiblížil Marek Franta. „Poděkování patří taktéž mému kolegovi Mirku Kleinerovi, který mi trenérsky po celou dobu výborně asistoval,“ dodal Marek Franta, předseda a hlavní trenér SKK Budo Havířov.