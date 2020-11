Domácí rozhodli o svém vítězství v prvním poločase, který ovládli poměrem 18:9. Dařilo se jim vše, zatímco soupeři téměř nic. Dukla se však po změně stran zvedla, stáhla náskok až na rozdíl dvou branek a udělala ze zápasu drama.

Tradiční souboj nejúspěšnějších českých klubů tentokrát nemohlo kvůli protiepidemickým opatřením kvůli koronaviru sledovat množství diváků, zápas se tak musel hrát před prázdým hledištěm, což ale neznamenalo, že by atmosféra na palubovce měla být nějak komorní. Na domácí straně stálo pět reprezentantů, na straně Dukly čtyři a zápas měl rozhodně náboj i kvalitu.

Baníkovcům se v úvodní půli dařila obrana, skvěle chytal Marjanović a Pražané deset minut nedali gól. Karvinské akce táhl Vojtěch Patzel, zatímco na druhé straně se Dukla opírala o střelbu jen jeho bratra Jonáše.

Zdroj: HCB Karviná

„Po výborném prvním poločase jsme měli zase malý blackout. Taky kvůli únavě, moc jsme totiž nestřídali. Kluci to ale zvládli,“ řekl trenér Karviné Michal Brůna, jehož svěřenci vyhráli úvodní dvacetiminutovku 10:2!

Po drtivém poločase však Pražané zagresivnili obranu, začali ji vytahovat proti střelci V. Patzelovi a držel je gólman Petržala. Začali pomalu ukrajovat z výrazného karvinského náskoku, až se přiblížili na rozdíl dvou gólů. Na víc jim už ale nezbyl čas a domácí urvali cennou výhru.

„Prohráli jsme si to v prvním poločase. Hráli jsme tragicky,“ přiznal kouč Dukly Daniel Čurda. „Ve druhé půli jsme najednou začali hrát rychlou házenou, tedy to, co chceme. Bohužel rozdíl byl po první půli tak velký, že ani velké zlepšení nepomohlo,“ dodal Daniel Čurda.

Souboj bratrů Patzelových vyhrál starší Vojtěch

Pikantní duel čekal bratry Patzelovy. Starší Vojtěch poprvé ve své kariéře změnil dres a před sezonou přestoupil z Dukly do Baníku. V hlavním městě zůstal jeho osmnáctiletý bratr Jonáš a během utkání potvrzoval, že je také velkým talentem českého handbalu. Dal osm branek, dovolil si spoustu akcí jeden na jednoho a výskok má stejně kvalitní jako jeho bratr!

Zdroj: Ivo Dudek

Před utkáním mezi nimi určitě proběhlo nějaké to špičkování, neboť starší Vojtěch se nechtěl nechat zahanbit a stal se tradičně tahounem většiny karvinských akcí. Nakonec svého mladšíh bratra předčil a zaznamenal 12 gólů!

„Vojta určitě potvrzuje, že je pro nás nesmírně platným hráčem. Má stále potenciál růst. Dneska můžeme být spokojeni s prvním poločasem. Zachytal brankář, hrály spojky, prosazovala se křídla a dobře fungovala obrana,“ těšilo trenéra Karviné Michala Brůnu.

„Nabádali jsme hráče, že mají tu úroveň udržet, ale to není tak lehké. Postupně docházely síly Solákovi, ale nemohl jsem ho střídat do útoku, protože to bylo na dlouhou stranu. Pak nám něco nedala křídla, něco chytil Petržala a Dukla se dostala do hry. Musím ale pochválit kluky, že v těchto chvílích nezpanikařili a dokázali zápas zvládnout. Každý, kdo hrál házenou, ví, jak je těžké dotáhnout zápas do konce, když je soupeř v laufu a přibližuje se ve skóre. Těžko se to obrací,“ uznal Brůna.

Před utkáním řešil právě s Vojtěchem Patzelem, jak na Duklu. „Trenér mě požádal, abychom spolu probrali taktiku, protože jsem tam hrál. Věděl jsem asi 90 procent toho, co Dukla hraje, takže taktiku jsme si mohli upravit na míru a vyšlo to,“ byl Patzel rád za dva body, které Baník katapultovaly zase na vedoucí příčku tabulky.

Baník Karviná – Dukla Praha 29:26 (18:9)

Sled: 4:0, 6:2, 10:3, 14:6, 18:8, 20:11, 22:15, 23:17, 23:20, 25:21, 26:24. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 4/4:3/3. Vyloučení: 3:2. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Marjanović, Tabara – V. Patzel 12/4, S. Mlotek 1, Solák 5, Skalický 5, Gromyko 3, Franc, Jan Užek 2, Nantl, Nedoma 1, Plaček, Flajsar, Urbański, Růža, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Dukly: J. Patzel 8, Klíma 6, Šůstek 3/3.