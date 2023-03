/FOTOGALERIE/ Házenkáři Baníku Karviná zakončili dlouhodobou část extraligy výhrou nad Prešovem. Slovenský celek porazili ve čtvrteční předehrávce 26. kola po vyrovnaném prvním poločase 33:28. Slezané věděli už s předstihem, že skončí třetí a do čtvrtfinále play-off půjdou s domácí výhodou proti šestému celku soutěže. Tím je před závěrečnou rundou (18. března) Frýdek-Místek.

Baník Karviná - Tatran Prešov (Extraliga - 26. kolo, 9. 3. 2023). | Foto: HCB Karviná

„Prešov přijel oslabený, my jsme byli taky, a tak na sebe narazily druhé lajny. Ale byl to zajímavý a dobrý zápas,“ řekl úvodem trenér Karviné Michal Brůna. „Zahráli jsme super druhý poločas. V rozhodujících chvílích jsme zvládli ubránit soupeřovu hru 7 na 6, v níž jsme dali nějaké góly do prázdné branky,“ dodal Michal Brůna, kouč úřadujících mistrů.

„Kvalita kádrů byla na obou stranách oslabená, tak jako domácí neměli nějaké hráče, tak my jsme také měli juniory a právě ti mladí hráči udělali v některých momentech chybičky,“ vykládal kouč Prešova Marek Gernát. „Chtěli jsme bojovat a vyhrát. V druhém poločase jsme hráli sedm na šest a to nám bohužel nevyšlo. Jinak to bylo dobré,“ uzavřel Marek Gernát.

Extraliga – 26. kolo (čtvrtek 9. 3. 2023):

Baník Karviná – Tatran Prešov 33:28 (15:15)

Nejvíce branek: Ptáčník 7, Fulnek 5/1, Užek 5 – Gogola 8, Ivanovič 6/2, Mitaľ 5. Sedmimetrové hody: 3/3 – 2/2. Sled branek: 2:4, 6:6, 10:10, 11:14, 15:14, 18:19, 24:21, 26:25, 32:25, 33:28. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Vyloučení: 2:5. Diváci: 733.