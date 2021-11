Hlavním strůjcem lovosické výhry byl dvacetiletý kanonýr Trkovský, jenž nastřílel 13 branek, tedy téměř polovinu gólů svého mužstva. Domácí vyhráli první poločas o čtyři góly a po přestávce nedovolili vicemistrovi přiblížit se blíže než na tři branky. „Za nás obrovská spokojenost, utkání jsme zvládli na jedničku,“ pochvaloval si trenér Lovosic Roman Jelínek.

„V obraně jsme získávali přihrávky do pivota, čímž jsme Karviné vzali obrovskou zbraň. Dokonce se nám podařilo pokrýt i jejich střeleckou sílu z dálky. Vyhráli jsme zápas obranou, konečně jsme nedostali přes třicet gólů. A že se nám to povedlo proti takovému silnému mančaftu je o to větší plus,“ dodal Roman Jelínek.

„Zápas jsme nezvládli, od začátku do konce jsme tahali za kratší konec. Vybouchli jsme v naší hře sedm na šest,“ uznal kouč Karviné Michal Brůna.

„Je to první prohra po 14 zápasech, musíme se z toho rychle oklepat. Už ve středu hrajeme na Dukle pohár a máme šanci získat znovu sebevědomí, které nám jednoznačně v Lovosicích chybělo,“ uzavřel Michal Brůna.

10. kolo házenkářské extraligy mužů (sobota 13. 11. 2021):

Lovosice – Baník Karviná 27:22 (14:10)

Nejvíce branek Lovosic: Trkovský 13, Kylíšek 4, Malý 3. Branky Karviné: Skalický 5/2, Patzel a Solák po 4, Sobol 3/1, Mlotek, Fulnek, Široký, Nantl, Růža a Franc po 1.