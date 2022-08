Pokud jde o zkušenější posily, z Nového Veselí přišel Adam Ptáčník, jehož předností je tvrdá rána a dobrá obrana. Dále zkušený levák Zdeněk Čadra z Kopřivnice a Jonáš Patzel, bratr Vojtěcha Patzla, který za Karvinou do letoška hrál.

Velký návrat. Do Karviné se vrací Martin Galia

Mladší z bratrů ještě loni působil v německém Hsg Nordhorn-Lingen, ale angažmá mu nevyšlo. „Možná proto trenér mluvil o tom, že jsem si do Karviné přišel vyčistit hlavu. Německé angažmá opravdu nebylo vydařené,“ přiznal Jonáš Patzel.

Posledním novým jménem na soupisce Karviné je Martin Galia, který se do mateřského klubu vrací po dlouhých devatenácti letech, během kterých si zahrál ve Švédsku, Německu, Švýcarsku a naposledy v polském Zabrze.

Brůna: Myslím, že si noví hráči s týmem sedli

Podle trenéra Michala Brůny je tým konsolidovaný. „Kluci si v šatně sedli a to je základ,“ komentoval obměnu v týmu.

Jeho slova potvrdil i kapitán Jan Užek. „Souhlasím s trenérem, že je velmi těžké dostat sedm hráčů do zaběhlé týmové taktiky. Ale tým si myslím sedl, nálada je dobrá. V posledním zápase doma před začátkem soutěže, kdy si zahrajeme proti Košicím, se budeme chtít ukázat,“ řekl Jan Užek.

A konsolidovaný je tým i finančně, jak řekl jeho generální manažer Marek Michalisko. „Daří se nám naplňovat rozpočet, jsme stabilní,ale chybí nám generální partner. Nějaká jednání ale probíhají. Každý rok máme více peněz, ale stále nedosahujeme takových rozpočtů jako týmy z Německa nebo Polska, a to mluvím i o těch druholigových,“ přiblížil Michalisko.

Házenkáři Karviné posilují, přišel Jonáš Patzel

Na setkání s novináři tým oznámil i vstup nového partnera do HCB Karviná, kterým je renomovaná společnost Puma, výrobce sportovních potřeb.

Příprava s Němci a Poláky

V přípravě tým odehrál šest zápasů s německými a polskými druholigovými týmy. „Zatím s námi netrénovali Dominik Solák a Denis Harabiš, mají individuální plán. I proto jsme v přípravě nenastoupili v plné síle, ale ladíme to, v zápasech zkoušeli spoustu variant. Všichni jsou optimisticky naladěni, věřím, že si to všechno sedne,“ prohlásil Brůna.

Má současný karvinský tým na obhajobu titulu? „Po měsíci je předčasné to takto odvážně říkat. Ale vidím to pozitivně. Skládali jsme mančaft tak, abychom na obhajobu dosáhli. Šatna si sedla a to je základ,“ míní Brůna.

Do začátku ligové soutěže na počátku září baníkovce čeká ještě zápas s Košicemi a pak hurá do extraligy. První zápas sehraje Baník doma 3. září doma proti nováčkovi ze Strakonic.

Výsledky Baníku v přípravě:

Zabrze – Karviná 28:31 (13:17)

Dessau – Karviná 30:23 (13:14)

Dresden – Karviná 36:33 (17:15)

Kwidzyn – Karviná 28:27 (13:13)

Gdańsk – Karviná 27:24 (14:13)

Gdańsk – Karviná 28:24 (14:15)