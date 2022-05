Vstup do utkání měli karvinští handbalisté stejně famózní jako v prvním duelu před týdnem. Plzeňský Douda neproměnil sedmičku a jako by tím předznamenal plzeňské trápení v koncovce, které Západočechy neopustilo celý poločas.

Domácí vedli 8:2 a hlavně se diametrálně zlepšili v obranné činnosti. „Šlo vidět, jak jsme oproti Plzni všude včas, kluci pracovali rychle na nohách, zlepšili nasazení a tvrdost,“ pochvaloval si trenér Baníku Michal Brůna.

Za elastickou obranou chytal výtečně Mokroš a Karviná se díky lepší střelbě odpíchla k vedení o sedm branek.

To sice hosté v prvních minutách druhého dějství umazali, snížili na rozdíl čtyř branek (18:14), ale na víc se po dlouhou dobu nemohli přiblížit.

Mohl za to výrazným způsobem Petr Mokroš v brance Karviné, který byl hlavním strůjcem domácího vítězství.

Přestože to chvílemi vypadalo, jako by Slezané nasadili pro druhou část „údržbářské“ tempo, stále se jim dařilo víceméně kontrolovat pětigólové vedení. Když navíc Mokroš likvidoval jednu plzeňskou tutovku za druhou, nezbylo hostům nic jiného než riskovat při hře sedm na šest s prázdnou bránou.

To sice Talent dovedlo ke snížení na rozdíl tří branek (25:22, 27:24), ale opět – na víc už jim nezbylo sil, respektive ani čas.

Karvinští si v závěru druhou výhru nenechali vzít a ve středu budou na palubovce soupeře usilovat o to, aby svého soka sesadili z mistrovského trůnu.

„Uteklo nám to na začátku zápasu. Nechali jsme Karvinou odskočit, pak jsme to celý zápas honili zpátky. Jednu chvíli už to bylo o osm, stáhli jsme to na tři, ale nedokázali jsme to přehoupnout na naši stranu. Prohráli jsme si to sami, nemůžeme to na nikoho svádět,“ prohlásil po zápase naštvaně Milan Škvařil, s osmi trefami nejlepší střelec Talentu.

Karvinští házenkáři porazili Plzeň (v oranžovém) a vedou ve finálové sérii 2:1 na zápasy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

I on možná cítil šanci na začátku druhé půle, kdy se baníkovci v útoku zadrhli a Plzeň snižovala. „Ale i my jsme přestali dávat góly, nějaké rány nám nevyšly a na takovéhle úrovni nás to vždycky vytrestá,“ dodal Škvařil.

Jeho týmu vystavil stopku i výtečný Petr Mokroš v karvinské bráně. „On ve finále není ani jeden gólman špatný, všichni mají svou kvalitu. Mokroš zachytal výborně, musíme se na něj lépe připravit a doufat, že v Plzni mu to tak nepůjde,“ zakončil plzeňský hráč.

Domácí kouč Brůna pak ještě doplnil: „Péťa Mokroš nás dneska v důležitých chvílích neskutečně podržel. Plzeň začala stahovat, mohla jít na tři góly už dříve, pak i na dva a ještě bylo dost času, aby to zdramatizovala. Ale on chytil snad tři čtyři úplně čisté šance ze spojky,“ kroutil hlavou Brůna, jemuž celou druhou půli nebylo do zpěvu.

„Jo, cukalo to se mnou, protože to fakt poctivě stahovali. Nicméně na takovou tu kritickou hranici dvou gólů se nedostali,“ usmál se.

Vinu viděl ve špatně rozehrané situaci, která se v situaci sedm na šest opakovala. „Tudíž jsem to vrátil zase na klasických šest hráčů, aby nám nedali nějaký rychlý gól do prázdné branky. V té druhé půli jsme najednou přestali dávat góly. Myslím, že v jejich brance byl zrovna Herajt, který měl asi tři zákroky po sobě, na kluky trochu dopadlo,“ všiml si Brůna.

Baník Karviná – Talent Plzeň 29:24 (17:10)

Sled: 1:1, 6:2, 9:3, 10:5, 13:6, 16:7, 18:12, 19:14, 21:16, 24:18, 25:22, 27:24. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 3/2:3/1. Vyloučení: 5:3. Diváci: 1291. Stav série: 2:1.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Solák 8, Patzel 3/1, Franc 2, Sobol 4, Skalický 5/1, Růža, Nantl, Petrović, Jan Užek 4, Mlotek, Fulnek 3, Široký, Halama. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 8, Stehlík 5/1.