Z tribuny své kolegy na mistrovství podporoval i zraněný Pavel Žíla, jinak mistr republiky v karate shotokan.

VÝSLEDKY:

1. místo kumite senioři open 47 – 52 let – Tomáš Adamec senior

2. místo kumite do 56 kg kategorie Shobu sanbon – Matouš Folwarczný

3. místo kumite do 56 kg Shobu ippon – Matouš Folwarczný

3. místo kumite tým (Musil, Folwarczný, Hollein)

5. místo kumite nad 70 kg – Hynek Hollein

5. místo kumite do 38 kg – Tomáš Adamec junior

Karvinští závodníci bodovali jak v jednotlivcích, tak v týmových disciplínách. Tomáš Adamec mladší a Hynek Hollein ve svých kategoriích předváděli krásné výkony, nicméně v bojích o bronz oba podlehli soupeřům a museli se tak spokojit s nelichotivou 5. pozicí. Tomáš v souboji o bronz (kategorie do 38 kg) podlehl závodníkovi z Kazachstánu těsně 1:0 a Hynek v souboji o bronz v kategorii nad 70 kg závodníkovi z Turecka 3:0.

Nejlepší formu si přivezl do Pardubic nadějný závodník Matouš Folwarczný, který ve svých kategoriích získal 2. a 3. místo. Jeho cesta do finále kumite kategorie do 56 kg byla následující 1. kolo – výhra nad Belgičanem 5:2, 2. kolo výhra nad závodníkem z Turkmenistánu 3:0, semifinále s Turkem 6:0, finále prohra s Kazachstánem 1:6. Ve své druhé kategorii si Matouš po zásluze vybojoval 3. místo a byl připraven společně se svými týmovými kolegy na soutěž družstev.

V týmové soutěži naši chlapci podlehli v souboji o finále Turkmenistánu, nicméně v souboji o bronz si poradili a bronz jim patří zaslouženě (Folwarcný, Musil, Hollein).

V disciplíně dospělých se nám také vedlo velmi dobře, o čemž svědčí 1. místo trenéra a závodníka v jedné osobě Tomáše Adamce, staršího, který ve své kategorii kumite senioři OPEN 47 – 52 let dominoval a stal se mistrem světa.

Autor: Martin Blatoň, Karate Karviná