Úspěchy v Ostravě

První závod - Velká cena Ostravy - se uskutečnil na konci října a se zúčastnily se ho závodnice Sofie Růžičková, která získala 16. místo v kategorii nejmladší žačky a Aneta Gilová skončila na 8. místě v kategorii juniorky.

Prvního závod poháru ČKS, který se uskutečnil v říjnu v Kopřivnici, se zúčastnily tři závodnice – Gabriela Langerová v kategorii nejmladší žačky získala 12. místo, Valentýna Čapčíková 23. místo a Tereza Kozelková v kategorii juniorky skončila na 5. místě.

Na těchto prvních závodech předvedly naše mladé krasobruslařky, co v nich je. Některým závod nevyšel podle představ, ale protože se jednalo o první závod v sezoně a poslední závody jsou naplánované na únor – březen 2022, bylo ještě hodně času na přípravu a zvládnutí všech prvků ve volných jízdách.

V prosinci 2021 hájily barvy SKK Karviná závodnice na třech závodech. Tradiční závod poháru ČKS „Havířovská růže“ pořádaný Kraso klubem Havířov proběhl v neděli 5. prosince, kde skvělého úspěchu dosáhla Tereza Kozelková, která vyhrála 1. místo v kategorii juniorky. V kategorii žačky obsadila Simona Krkošková 6. místo a v kategorii nejmladší žačky získala Gabriela Langerová 11. místo.

Dalšího hodnotného úspěchu dosáhly závodnice našeho klubu v polovině prosince na Velké ceně Kopřivnice, kde v kategorii juniorky zvítězila Aneta Gilová. Sofie Růžičková se umístila na 14. místě v kategorii nejmladší žačky a Laura Kotyzová obsadila 18. místo v kategorii žačky. Její výkon byl poznamenán tréninkovým výpadkem způsobeným covidem.

„Ano, ani našemu klubu se nevyhýbá nemocnost a karantény dětí kvůli covidu, ale situace je o sto procent lepší než loni, kdy naše děti nebruslily vůbec a stadiony byly zavřené,“ řekl předseda SKK Karviná Martin Rumler.

Ani přípravka se neztratila

Prvních závodů se zúčastnily i závodnice přípravného družstva B – Tina Langerová, Eliška Macháčková, Sabina Gašperová a Nela Korzonková, které absolvovaly své první závody v listopadu v Orlové a druhý počátkem prosince v Havířově. Pro nejmenší se tyto závody uskutečňují v rámci mezioddílového závodu, kde v kategorii přípravka prvky (bez věkového omezení) závodnice předvádějí předepsané prvky, kdy v této kategorii všechny děti získaly první místo a diplom.

Letos mohl klub uspořádat „vánoční bruslení“, které proběhlo dne 7. prosince na karvinském ledě. „Tuto akci pořádáme pro naše děti, aby si užily na ledě i trochu zábavy, rozptýlení a zábavy,“ řekl předseda SKK Karviná Martin Rumler. Po krátkém vánočním vystoupení jsme měli na ledě volné bruslení, do kterého se zapojili i rodiče našich závodníků.

Krasobruslení je individuální sport, klub SKK Karviná financuje svojí činnost zejména z příspěvků rodičů, kdy největší finanční obnos je hlavně na pokrytí nájmu za ledovou plochu, a jsme velmi rádi, že část financí je taky z dotací jak z rozpočtu města Karviné, Moravskoslezského kraje a příspěvků z ČKS, ČUS a taky z národní sportovní agentury.

Ve sportovním klubu SKK působí kvalifikovaní trenéři krasobruslení, kteří naučí Vaše dítě základům krasobruslení. Společně s ostatními dětmi získají šanci proniknout do tajů nádherného sportu. Je to sport náročný, vyžaduje spoustu dřiny, ale výsledky stojí za to.

Klub pořádá celoroční nábor pro děti od 4 do 8 let. Více informací získáte na stránkách klubu www.skkkarvina.cz. Kromě toho poskytuje klub SKK Karviná také kvalitní průpravu bruslení pro amatéry.