To měli jisté už před vzájemným soubojem, a tak se trenér Karviné Michal Brůna rozhodl šetři opory svého mužstva. Nehráli Solák ani Sobol, Franc byl jen na lavičce. „Bohužel se nám před zápasem zranil Růža, a tak do hry musel Vojta Patzel. Jinak by nehrál ani on,“ přiblížil Brůna problémy se spojkami.

Nutno dodat, že i domácí počítali absence. Chyběli jim Stehlík, Škvařil a zraněný Tonar.

Karvinští se domluvili na tom, že celé utkání budou hrát v útoku sedm na šest, tedy s prázdnou bránou v zádech. A to dodrželi. „Chtěli jsme se důkladně podívat na to, jak to Plzeň brání. Jediná výjimka byla, když jsme hráli v oslabení, to jsme hráli trošku jinak, ale i tam jsme hráli s odkrytou brankou,“ poznamenal Brůna.

Vyrovnaný zápas se rozhodl v poslední čtvrthodině, kdy Karvinští několikrát ztroskotali na plzeňských gólmanech a domácí Talent se dostal do tříbrankového vedení. To už nepustil.

„Škoda, čtvrthodinku před koncem jsme vedli, nedali trhák. Na to, že jsme hráli pořád sedm na šest, to ale nebylo špatné. Dokázali jsme si vytvářet šance. Snad se nám to bude do play off hodit,“ dodal Brůna.

Nejvytíženějšími hráči při tomto systému hry byli Fulnek, Mlotek a Patzel, kteří hráli šedesát minut. Ostatní hráči se prostřídali.

Nyní budou mít extraligoví házenkáři dvoutýdenní přestávku, po ní začne vyřazovací část.

Karviná bude jako první tým základní části hrát s osmou Kopřivnicí. „Jestli je to výhoda? Těžko říct, nemusíme nikam daleko cestovat, takže z tohoto pohledu ano. Je to ale derby, čeká nás těžká práce, soupeř bude chtít uspět, proti nám má vždy velkou motivaci,“ připomněl Brůna, že Kopřivnice se dokáže vyhecovat k vynikajícím výkonům.

V posledním víkendovém kole třeba uhrála remízu se Zubřím, takže proti silným týmům umí zahrát dobré zápasy. „My o tom víme, máme vlastní zkušenosti, proto určitě nic nepodceníme,“ ujišťuje trenér Baníku.

Čtvrtfinále startuje o víkendu 26. a 27. března, první dva zápasy se hrají v Karviné. Série se hraje na tři vítězná utkání.

Talent Plzeň – Baník Karviná 29:25 (17:14)

Sled: 0:1, 3:3, 4:5, 8:7, 9:10, 13:10, 16:13, 19:16, 20:18, 20:21, 24:22, 28:23. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 4/3:3/3. Vyloučení: 3:5. Diváci: 654.

Nejvíce branek Plzně: Nejdl 7, Douda 6/3, Korbel a Vinkelhöfer po 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš, Tabara – Fulnek 1, Mlotek 4, Patzel 4/3, Harabiš 6, Halama, Skalický 5, Jan Užek, Petrović 5, Široký, Nantl, Franc. Trenér: Brůna.