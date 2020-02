Ty sice o víkendu zdolaly Frýdek-Místek a zapsaly tak premiérové vítězství v nejvyšší soutěži, v Karviné ale narazily. „Ukázali jsme jim, že tudy cesta nevede,“ usmíval se pivot domácích Václav Franc, který při výhře 38:19 zaznamenal své vůbec první dvě branky v karvinském dresu. „Jsem nasazován spíš do obrany,“ vysvětlil.

Spokojeně hodnotil utkání i karvinský trenér Marek Michalisko. „Zápas posloužil k rehabilitaci za Brno (Karviná tam nečekaně prohrála) a směřoval k přípravě na nedělní utkání Challenge Cupu s Madeirou,“ objasňoval po přesvědčivé výhře.

Proto v obraně střídal systémy 1-5 a 0-6. „Potřebovali jsme si to odzkoušet, protočit tam hráče k tomu určené. Chtěli jsme utkání pojmout jako dobrou přípravu k nacvičení obranných věcí. Hlavně těch obranných,“ díval se Michalisko do poznámkového bloku.

Vzhledem k rekonvalescenci pivota Jana Užka je asi rád, že se mu do hry vrací Václav Franc, další pivot, který laboroval s kolenem. „V pravý čas, i když pořád je tam otazník nad tím jeho kolenem. Horší je, že Brůna není úplně fit, ale měl by hrát. Nemo (brankář Marjanović) má z Brna výron, ale i on se dá určitě do neděle dohromady,“ věří Michalisko v návrat zkušených matadorů do sestavy.

I Maloměřice si v utkání odzkoušely věci, které potřebují. I když jeho tým o víkendu poprvé v sezoně bodoval, trenér mužstva Vít Musil nelétal v oblacích. „Kdepak, jeli jsme sem s pokorou, jsme nohama na zemi a víme, kde je rozdíl. Že jsme teď vyhráli nad Frýdkem-Místkem, to nehrálo roli. Teď jsme nastoupili proti jednomu z nejúspěšnějších klubů u nás, se spoustou zkušených hráčů. A obrovský rozdíl v silové připravenosti a v rychlosti přechodu do útoku se projevil,“ uznal Musil.

Pro něj bylo prvořadé, aby Maloměřice nic nevypustily a bojovaly až do konce. „Potřebovali jsme si odzkoušet to, co sami potřebujeme v konfrontaci s vyspělým soupeřem. Aby prostě hráči nabrali zkušenosti v těžkých zápasech,“ doplnil.

Baník Karviná – SHC Maloměřice 38:19 (17:8)

Sled: 3:0, 5:3, 12:4, 13:7, 22:9, 23:12, 26:13, 31:16. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 1/0:2/2. Vyloučení: 3:1. Diváci: 521.

Karviná: Mokroš, Tabara – Monczka 4, Urbánski Jan 1, Gromyko 7, Noworyta 3, Plaček 2, Chudoba 2, Solák 5, Skalický 2, Nantl 2, Zbránek 4, Nedoma 3, Růža 1, Čosik, Franc 2. Trenér: Michalisko.

Nejvíce branek Maloměřic: Číž 5, Jirák 5/2, Popela 4.