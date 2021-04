Na sedmičky tentokrát nedošlo, naopak došlo k osobnímu bránění nejlepšího zuberského střelce Lukáše Mořkovského a Valaši tím přišli o svou nejúčinnější ofenzivní zbraň.

A byli poloviční. Ve hře je držely jen skvělé zákroky gólmanů, zvláště Mizery, jenže co to bylo na domácího „démona“ mezi tyčemi Nemanju Marjanoviće s 45 procentní úspěšností zákroků.

Srbský brankář Baníku odjel v neděli v noci domů na pohřeb svého otce, na rozhodující zápas se ale vrátil a neskutečnými zákroky pomohl k postupové výhře.

„Nemovi už jsem složil obrovský respekt, tady snad žádné komplimenty nestačí. Jel do Karviné celou noc, aby nám pomohl, skoro vůbec nespal a pak podá takový výkon. Jsou věci mezi nebem a zemí,“ kroutil hlavou trenér Karviné Michal Brůna, který tentokrát takticky předčil svého kolegu a jmenovce na zuberské lavičce Michala Tonara.

Na Mořkovského nasadil osobní obranu, karvinští hráči si pak sami poradili s vytaženou obranou Zubří, která se jim snažila odříznout úderné spojky Patzela se Solákem.

Vojtěch Patzel znovu táhl ofenzivu svého týmu, k němu se přidala výborná křídla Skalický s Nedomou, vycházely i shozy do pivota a hlavně se Brůnovi povedlo znovunasazení mladého Davida Růži, který ubránil právě Mořkovského a ještě k tomu nezapomínal ani na útok.

„Ale jo, hrálo se mi dobře. Bránění Mořkovského jsem si vyzkoušel už v Zubří, tam jsme si ověřili, že když ho odstavíme ze hry, že by to mohlo jít. Nepřipouštěli jsme si dnes nic jiného než výhru,“ vykládal spokojený David Růža po zápase.

Baníkovci si celé utkání drželi mírný náskok, v dresu Valachů se nenašel nikdo, kdo by zvednul střelecký prapor s výjimkou zkušeného křídelníka Jurky. Jenže to na vítězství bylo málo. „Jeli jsme sem odhodlaní, bojovali, jenže v rozhodujících chvílích jsme udělali o chybu navíc. Karviná se pak dostala do větší pohody, měla v zádech tři až čtyřbrankový náskok, který byl pro nás neřešitelný,“ uznal trenér Tonar.

Zubří také položila hromada technických chyb, kterých Valaši nakupili hned šestnáct. S tím se na úspěšný výsledek pomýšlet nedá. Trenér Tonar pak střelecký výpadek dorostence Mořkovského omluvil. „Abych chtěl po osmnáctiletém klukovi, aby mi odtáhl pět náročných zápasů s Karvinou, to bych chtěl opravdu moc. Dneska mu to nevyšlo, ale tohle není o jednom hráči, protože handbal je týmový sport. Ostatní hráči měli víc zabrat,“ hodnotil porážku, která jeho tým poslala do bojů o 5. až 8. místo.

Naopak Karvinští se coby vítězové základní části utkají v semifinále s Lovosicemi. Hraje se opět na tři vítězství, tentokrát se ale bůhvíproč budou týmy v pořadatelství střídat. Začíná se tedy v Karviné, poté se hraje v Lovosicích, pokračuje opět v Karviné, popřípadě v Lovosicích a zase v Karviné, pokud bude třeba. Série startuje v neděli 18. dubna v 10.15 hodin v házenkářské hale STaRS.

Baník Karviná – Robe Zubří 29:24 (16:13)

Sled: 1:3, 5:3, 8:6, 11:6, 12:11, 16:12, 18:16, 20:16, 24:19, 26:22. Rozhodčí: Bareš, Uhlíř. Sedmičky: 6/5:2/2. Vyloučení: 1:7. Bez diváků. Konečný stav série: 3:2.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Růža 2, Patzel 10/5, Skalický 5, Nedoma 4, Solák 3, S. Mlotek 1, Gromyko 4, Jan Užek, Franc, Nantl, Urbański, Noworyta, Široký, Plaček. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Zubří: Jurka 10, Havran 4.