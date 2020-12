Těmi si upevnili vedení v tabulce, které budou chtít potvrdit i v závěrečném duelu letošního roku doma s Kopřivnicí, které mají co vracet.

Karvinští v Zubří celou první půli jasně dominovali, byla to v podstatě jejich exhibice. Šesti góly v řadě si ihned vybudovali náskok 7:3, ještě neuplynula ani čtvrthodina a baníkovci už vyštvali z brány zkušeného gólmana Malinu. To vedli 9:3.

Pro mladý tým Zubří, kde jsou jen tři zkušenější hráči (Jurka, Mičkal a právě Malina) to byla lekce extraligového handbalu.

Hostům vycházely přesilovky, střelba spojek i rozhozy do křídel, výtečně chytal Nemanja Marjanović. A co hlavně - Karvinští každým zápasem precizují svou hru přes pivota. V Zubří exceloval Jan Užek, těžil ovšem z nádherných přihrávek Slavomíra Mlotka. Trenér Karviné Michal Brůna na pivotu znovu protočil všechny tři své hráče.

Rovněž organizace hry v obraně se zdá být čím dál lepší, ostatně o tom svědčí i nejlepší obrana soutěže (co do průměru na jedno utkání, neboť týmy mají různý počet zápasů).

„Pro nás byla první půle taková malá katastrofa. Karviná nás překvapila tempem v útoku, hrála důrazně, přesně, rychle, což naše mladé kluky asi zaskočilo. Z toho pramenily chyby, byli jsme nějací zabrždění. Zřejmě tam byl velký respekt, což na jedné straně chápu, mladí se učí, ale okamžitě musím dodat, že tohle by se nám nemělo stávat. Takový herní projev je v domácím prostředí nepřípustný,“ uznal trenér Zubřanů Michal Tonar.

Mírně spokojen mohl být aspoň s vyrovnanější druhou půlí, kdy trochu ožila zuberská křídla, ale to bylo dáno tím, že Karvinští očividně sundali nohu z plynu, kdežto Valaši zpřesnili hru a výsledkem byla mírná korekce. O nějakém ohrožení karvinského náskoku však nemohlo být ani řeči.

„Celkově nemůžeme být spokojeni. Soupeř byl výborný, my se sice herně zvedli, ale bylo jasné, že Karviná polevila a stačilo jí jen udržovat si svůj náskok,“ dodal Tonar.

Což potvrdil i karvinský kouč Michal Brůna. „Zápas, v němž vedete v poločase o deset, vás o přestávce chtě nechtě přinutí se uspokojit a trochu to podcenit, což byl náš případ,“ potvrdil po utkání Brůna.

Do utkání hodlal poslat i další hráče z lavičky, ale to se nepodařilo. „My jsme pak prostřídali, ale ne natolik, abych byl spokojen. Chtěl jsem vidět v akci další hráče, jenže jsem nechtěl riskovat nějaké závěrečné drama. Zubří dalo tři branky za sebou, vytáhlo na nás obrany 3-3 nebo 2-4, se kterými jsme měli trochu problémy a oni se k nám přiblížili na šest gólů, přesto jsme to celou dobu kontrolovali. S první půlí mohu být velice spokojen, s druhou moc ne, ale výhry si cením,“ ujistil Michal Brůna.

Robe Zubří – Baník Karviná 21:29 (9:19)

Sled: 2:2, 2:7, 5:10, 7:17, 12:22, 16:24, 19:25, 20:27. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 1/1:2/2. Vyloučení: 3:1. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 5, Hlinka 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Skalický 6, S. Mlotek 4, Solák 4, Patzel 7/2, Jan Užek 2, Nedoma 4, Růža 1, Franc, Gromyko 1, Nantl, Plaček, Noworyta, Flajsar, Drzyzga. Trenér: Brůna.