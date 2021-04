/FOTO/ Málo času na odpočinek, kostrbatý útok a chyby. To vše způsobilo porážku karvinských házenkářů v úvodním semifinálovém souboji s Lovosicemi 29:30.

Karvinští házenkáři (v černém Jan Užek) nestačili v úvodním semifinále na Lovosice. | Foto: Ivo Dudek

Karvinští nezachytili začátek a celý poločas doháněli minusové skóre. Skřípalo jim to v útoku, kdy neproměňovali šance, což hostům umožňovalo chodit do rychlých protiútoků. Přesně o to jim šlo, protože na tom mají postavenou taktiku.