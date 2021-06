Poslední zápas sezony ovládli Západočeši jasně 27:23 a slaví titul mistrů republiky. Karviná zapisuje do své bohaté kroniky úspěchů stříbro, ale to je slabá útěcha.

Tým trenéra Michala Brůny totiž na zlato jednoznačně měl, dvakrát dokázal vyhrát, ve finálové sérii s Plzní ale rozhodovala i dvakrát střelba ze značky sedmimetrového hodu a baníkovci v ní nebyli šťastnější.

Rozhodující souboj s Plzní pak nezvládli hlavně psychicky. Prohrávat v poločase se zkušeným týmem Plzně o osm branek? To je prostě konec. „Ten druhý poločas jsme už jen honili. Zkoušeli jsme dvě osobky, tři osobky i hru sedm na šest,“ vyprávěl po zápase zklamaný trenér Baníku Michal Brůna.

Všechna čest, Slezané se nikdy nevzdávají, a tak svou zajímavou stíhací jízdou ještě utkání jakž takž zdramatizovali, když se přiblížili na rozdíl dvou gólů, ale to už přece jen bylo pozdě a hlavně to bylo maximum, co jim soupeř dovolil.

Finále play off házenkářské extraligy mužů - 5. zápas: HC Baník Karviná - Talent tým Plzeňského kraje, 30. května 2021 v Karviné. Trenér Karviné Michal Brůna.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Sežrala je nervozita

„Do utkání jsme vstoupili mimořádně špatně, tím jsme ztratili celé utkání. Naše spojky se nám do toho moc nedostaly, chtěli jsme pořád hledat pivota, z čehož pramenily špatné nahrávky. Nebyl to dobrý výkon, ale chci klukům poděkovat za to, že nesložili zbraně a ještě se to pokusili zvrátit. Sežrala nás hlavně nervozita a Plzeň, která opět výborně bránila, si to už zkušeně pohlídala,“ uznal férově Brůna.

Právě přítomnost oficiálně pěti stovek diváků, mohla mít na mladé domácí hráče paradoxně opačný účinek, než se očekávalo.

„Jestli nás to semlelo? Fakt nevím, tohle by nás mělo spíš nakopnout. Já mám tu smůlu, že vždycky, když je plná hala, tak se mi nedaří. Sám cítím, že jsem dnes tolik nepomohl týmu jako obvykle. Ale divákům chceme poděkovat, i když byli v sezoně asi tak na třech zápasech. Díky nim jsme se dneska dokázali do utkání vrátit, neodepsali nás. Chyběl kousek, ale na to se nehraje,“ smutnil po zápase Vojtěch Patzel, obvyklá opora domácího celku.

Karvinští házenkáři smutní. Rozhodující zápas finále prohráli a na krok si mohli pověsit jen stříbrné medaile.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Střelecký prapor vzal za něj tentokrát Dominik Solák, další pravidelný tahoun karvinského týmu. „Je to velké zklamání. Zvlášť po tom průběhu, kdy jsme dokázali čtvrtým zápasem v Plzni vrátit sérii zase k nám do Karviné. Podobné zklamání jsem cítil i po tom druhém zápase série. Měli jsme to v Plzni výborně rozehrané, ale v závěru jsme to ztratili a nakonec prohráli na sedmičky. I dnes jsme to měli ve svých rukou, ale poločas se nám vůbec nepovedl a druhá půle už byla hop nebo trop. Prostě to nevyšlo,“ soukal ze sebe „Solo“.

A Plzeň? Té se sluší sportovně poblahopřát k zisku titulu. „Nebyli jsme tak naivní a nemysleli jsme si, že zápas dotáhneme do suverénního vítězství. Karviná má velmi kvalitní mužstvo a bylo nám jasné, že udělá všechno pro to, aby se k nám ve druhé půli výsledkově dotáhla, když už se nám tak výjimečně vydařila první půle,“ líčil plzeňský trenér Petr Štochl. „Mám obrovskou radost hlavně kvůli klukům, že to dotáhli do vítězného konce. Moc si toho ceníme,“ ujistil po zisku mistrovské trofeje.

Baník Karviná – Talent Plzeň 23:27 (9:16)

Sled: 0:2, 3:3, 4:6, 5:8, 7:11, 8:15, 9:18, 12:20, 15:21, 17:22, 19:23, 21:23, 23:25. Rozhodčí: Baďura, Ondogrecula. Vyloučení: 4:7. Sedmičky: 6/4:4/2. Diváci: 500 (omezený počet). Konečný stav série: 2:3.

Karviná: Marjanović, Mokroš – S. Mlotek 3, Jan Užek 2, Nedoma 5, Skalický 1, Solák 7/3, Patzel 2/1, Franc, Gromyko 2, Růža 1, Nantl, Plaček, Široký, Noworyta, Urbański. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 7, Šindelář 6.