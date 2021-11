Tentokrát ve více rolích. Turnaj moderoval, ale před jeho začátkem strávil dlouhé týdny přípravou. Řadu let totiž podobné turnaje po celé republice připravuje jako manažer. A na starost má i kontakt s médii.

I proto jsme si spolu povídali předposlední den karvinského turnaje. Když jej posloucháte, a je vám okolo padesátky, okamžitě si vybavíte hokejové přenosy, které jste sledovali v 80. letech. Ten hlas prostě máte stále v uších…

„S Českým svazem tenistů vozíčkářů spolupracuji už pětadvacet let. Nejen proto, že tenis sám hraju, ale tenisty na vozíku obdivuju. Dokonce jsem si to i vyzkoušel. Možná i proto, že jsme měli v rodině dědičnou nemoc, a nevěděl jsem, zda také neskončím na vozíku,“ říká Jan Slepička.

Jak říká, nejprve je potřeba se naučit na vozíku jezdit. A největší umění je koordinovat vozík tak, aby člověk současně jel a hrál raketou. „Vypadá to možná jednoduše, ale je to velmi složité. Ale když se to naučíte…. Ti nejlepší vozíčkáři hrají tenis tak, že jim nestačíte ani jako zdravý,“ říká Jan Slepička.

Patnáct let v televizi …

Jako elév začínal v roce 1969 v rozhlasové sportovní redakci v pořadech S mikrofonem za fotbalem i za hokejem. Od roku 1975 do roku 1990 jsme ho pak slýchávali a vídávali v tehdejší Československé televizi. Jeho doménou byl hokej a tenis. „Ale komentoval jsem také fotbal, parkur, cyklistiku, ragby nebo box, prakticky skoro

všechny sporty, i třeba kuželky … Tenkrát nás bylo méně, takže jsme museli dělat víc sportů,“ vzpomíná.

Velký zlom v jeho životě znamenal rok 1990, kdy byla většina tehdejších televizních pracovníků „odejita“. Pomocnou ruku mu ale podali Kanaďané, s nimiž už tehdy spolupracoval jako hokejový skaut pro klub Edmonton Oilers a tak až do roku 1994 působil v Severní Americe a hokejové Evropě a Asii . „Bylo to těžké období. Měl jsem dvě malé děti, ale nebylo na výběr. Hodně jsme cestoval, čtyři roky jsem prakticky nebyl doma,“ vzpomíná. Ale jinak to prý nešlo.

Po čtyřech letech se vrátil. Vrhl se na fotbal a dělal manažera v Dunajské Stredě a poté v Turnově. „Pak mě oslovili američtí investoři, kteří koupili televizní kanál Cable+, abych rozjel sportovní kanál. A tak jsem se do toho pustil,“ vypráví rodák z Chrasti u Chrudimi. Jeho rukopis nesou také kanály Sport 1 a Sport 2, a také česká verze Eurosportu.

Hokej vystřídal tenis a golf

Ale to už je minulost. Dnes se Jan slepička – svými slovy – sportem baví.

Příležitostně moderuje akce, blízký je mu i futsal, každoročně organizuje čtyři turnaje světové série tenistů na vozíku, ale dělá i do golfu. Pořádá turnaje pro podnikatele. A také stále sportuje. „Třikrát týdně chodím hrát tenis. Rád jsem si zahrál i fotbal, ale to už díky opotřebovaným kolenům nemůžu, protože mi ´vypadávají´. Tenis mi zatím hrát dovolují, sám jsem překvapený,“ říká Jan Slepička.

A co jeho milovaný hokej? „V televizi sport sleduji málo, užil jsem si ho za více

jak čtyřicet let práce s televizním a rozhlasovým mikrofonem dost, už mě to ani neláká. Raději se podívám na cestopisy. Ale když už sport, pustím si zápasy NHL. Český hokej prakticky nesleduji vůbec…

Karviná sportu zaslíbená

Díky práci pro tenisový svaz vozíčkářů jezdí do Karviné pravidelně už dlouhé roky. A netají se tím, že mu toto město přirostlo k srdci. „Je to tak. I díky tomu, že vedení společnosti STaRS, která spravuje karvinská sportoviště, vytváří tenistům vozíčkářům a tím i mému organizačnímu týmu vynikající podmínky. Hrajeme a bydlíme na jednom místě, což je super. Případný transport mezi halou a hotelem je vždycky obtížně řešitelný problém. A tady odpadá. Navíc jak hotelový personál, tak techničtí pracovníci haly dělají pro hráče vše, co jim na očích vidí," říká Slepička.

A tenisté si to dobře uvědomují, proto sem rádi každoročně jezdí. A to i v posledních dvou letech, kdy je díky covidu pro ně cestování i účast na turnajích hodně složitá. Ale přesto přijíždějí. A právě za ně bych chtěl všem zaměstnancům STaRSu za ta léta moc poděkovat. A pevně věřím, že jestli nás covid nezdolá, tak se v Karviné sejdeme v březnu příštího roku na turnaji světového okruhu v tenisu na vozíku opět,“ věří sportovní nadšenec Jan Slepička.