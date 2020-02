Teď ji Karvinští ze soutěže vypoklonkovali a sami se dostali mezi osm nejlepších. Po dvaceti letech! Naposledy se karvinský klub dostal do čtvrtfinále nějakého evropského poháru, tehdy City Cupu, v sezoně 1999/2000, kdy vypadl s německým Grosswallstadtem.

Jedním z pamětníků té doby je i Michal Brůna, pokračovatel slavného házenkářského rodu. „Tenkrát jsem v týmu začínal. Pamatuji si, že jsme v Německu sahali po postupu, ale Francouz Richardson, někdejší nejlepší hráč světa, nám vypíchl v posledním útoku míč fantastickým obranným zákrokem. Byl jako kočka. Bohužel jsme pak vypadli na sedmičky,“ vzpomíná Brůna.

Karvinští se v dalších letech pravidelné účastnili skupinové fáze Ligy mistrů a dosahovali na osmifinále dalších pohárů. Mezi poslední osmičku se ale nedostali. Až teď.

Prémie? Ale kdeže, ještě platíte

Po období „temna“ v posledních zhruba deseti letech karvinský klub opět oprašuje zašlou slávu. Stabilizoval ekonomickou situaci, dal dohromady silný kádr, který je schopen bojovat doma o titul a jak vidno, i o úspěch v pohárové Evropě.

„Jen je škoda, že postupem do další fáze evropského poháru nám nastávají starosti, kde sehnat dalšího půlmilionu korun mimo plánovaný rozpočet. Na cestování, na ubytování rozhodčích, delegáta i soupeře,“ povzdechl si Brůna.

Jaký to kontrast oproti fotbalu, kde týmy inkasují miliony za postup už z úvodního kola do skupin. Házenkářské kluby nedostávají od EHF nic. „Ještě platíme startovné za další fázi poháru. Teď to bylo 375 eur, ve čtvrtfinále už 750 eur. Plus delegát a rozhodčí tři dny na hotelu,“ přibližuje Brůna.

Jak vidno, evropská federace se chová podobně jako ta česká. Nedává nic, jen bere.

Mimochodem Brůna v neděli na hřišti stále ukazoval svou platnost. Dal šest gólů a byl nejlepším střelcem zápasu. A to ho portugalský trenér označil za „staříka,“ který na hřišti vydrží jen deset minut. Tak mu Brůna ukázal, jak dlouho vydrží a poslal ho i s celou Madeirou z kola ven.

„Brunkovi jsem po zápase gratuloval a ujišťoval ho, že klidně může hrát do padesáti jako Jágr,“ směje se nejslavnější odchovanec karvinské kopané a aktuálně gólman ostravského Baníku Jan Laštůvka, který je velkým fanouškem karvinské házené.

„Když mám čas, na házenou si rád zajdu,“ souhlasí Laštůvka, který fandil Baníku, tomu karvinskému, i při památném finále s Plzní před dvěma roky, kdy házenkáři získali titul. Občas s sebou do hlediště přibere i fotbalové spoluhráče. „Já házené fandím odmala, teď jsem sice na hale nebyl, ale díval jsem se na internetu. Bylo to skvělé a věřím, že kluci ještě neřekli poslední slovo,“ doufá v další vítěznou jízdu Evropou Jan Laštůvka.

Los čtvrtfinále je na programu dnes dopoledne ve Vídni a nutno říct, že Karviné odpadli dva silní soupeři, když Atény vyřadily norský Drammen, a jiný norský celek Halden dokonce ruský Petrohrad. Baníku však pořád „hrozí“ daleké a finančně nákladné cesty na Island, do Norska či dokonce do ruského Stavropolu, což je až na Kavkaze.