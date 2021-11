Letošní karvinské klání tenistů vozíčkářů se konalo v netradičním listopadovém termínu za účasti hráčů a hráček z Česka, Polska, Rakouska, Maďarska a Japonska a to především díky vstřícnosti města a společnosti StaRS Karviná, která spravuje městská sportoviště a prostory pro podobné turnaje poskytuje už tradičně.

Dvojice Kruszelnicki/Legner získala titul v deblu, když zdolala rakousko-polskou dvojici Langmann/Bukala. Rakušan Nico Langmann se pak stal celkovým vítězem turnaje ve dvouhře, když porazil Poláka Kamila Fabisiaka.

„Je to pro ně pořád fantastický výsledek. Ale zase nic náhodného, protože už spoustu let se drží ve světové špičce. Například Martin Legner, kterému je 59 let, byl 14 let hráčem první světové desítky. Oba hráči si dlouhá léta udržují kvalitní výkonnost. Jak? Poctivým přístupem k tréninku,“ hodnotí výkony vítězů čtyřhry manažer turnaje Jan Slepička, někdejší televizní sportovní komentátor.

Legendy stále dominují

Tyrolský farmář Martin Legner začal hrát tenis na vozíku ve 27 letech a býval světovou trojkou. „V Karviné jsem letos hrál podruhé, a jsem nadšený. Skvělá organizace, skvělé jídlo, vynikající pivo,“ pochvaloval si závodník, který už v České republice odehrál spoustu turnajů.

Polák Tadeusz Kruszelnicki si postěžoval, že kvůli covidu a nemoci manželky a nemohl v minulých měsících trénovat tolik, kolik by chtěl. „Moje výkony jsou nevyrovnané. Jednou zahraju skvěle, jindy to nestojí za nic,“ říká muž, který s tenisem začal až ve 39 letech. Do té doby hrával jako vozíčkář basketbal. Navíc za Brno, kde se potkal s Miroslavem Brychtou, dlouholetým českým reprezentantem v tenisu vozíčkářů. A ten ho přilákal k tenisu.

Mladí nechtějí trénovat

Jak říká Jan Slepička, obě tyto světové legendy jsou ale stále příkladem pro mladé. „Kruszelnicki s Legenerem stále dávají lekci mladým, kteří na sobě nechtějí pracovat. V Česku v současnosti není žádný mladý hráč, který se pohybuje ve světové špičce. Mladí mají jiné zájmy. Nebojím se říci, že jsou líní. Přestože jim seženete kurty, trenéra, zaplatíte vše, tak přesto oni nejsou ochotni absolvovat disciplínu. Tato dnešní generace nemá disciplínu a nechce se jí trénovat,“ tvrdí Jan Slepička.

Při vyprávění o současné české reprezentaci tenistů vozíčkářů si povzdechne. „Současnou jedničkou je padesátník Michal Stefanu, bývalý paralympijský vítěz, mnohonásobný mistr světa v parastolním tenisu, který s tenisem jako doplňkovým sportem a postupně se vypracoval ve dvojku po Mirku Brychtovi,“ říká Slepička.

A jaká je podle něj současnost a budoucnost českého tenisu vozíčkářů? Ne příliš radostná. „Ještě před pár lety se naděje vkládaly do juniorské reprezentanta Petra Utíkala z Olomouce. Ten se však dal na studia medicíny a s tenisem prakticky skončil. Na turnaji v Karviné narazil v semifinále debla na Kruszelnického a vypadl, neměl nárok,“ konstatuje Slepička. Dodal, že současný nejlepší český hráč Tomáš Svášek prohrál semifinále s pozdějším vítězem Nico Langmannem.