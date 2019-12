V tabulce si upevnili sedmé místo, jenže mají zápas k dobru, a pokud vyhrají i poslední zápas tohoto roku na hřišti Kert Parku, mohou poskočit dokonce na čtvrtou pozici.

Každopádně vyřazovací část by Slezanům konečně neměla utéct, což bude velký úspěch tohoto obětavě a bojovně hrajícího týmu.

Spokojenost vyjádřil po zápase i hrající kouč Karviné Lumír Rosůlek, i když jen částečnou. „Nemohl jsem se zbavit dojmu, že kluci soupeře trochu podcenili. Hlavně v první a poslední třetině. Nasazení mělo být větší,“ všiml si Rosůlek.

I proto skončila první část „jen“ 2:0. „Kluky jsem upozorňoval, že by měli přidat, protože stav 2:0 je ošidný. Stačí jedna vydařená akce soupeře, přestane se dařit v útoku, nebo se rozchytá soupeřův gólman a už je malér,“ upozornil Rosůlek.

Domácí tedy v prostředním dějství náležitě přidali a rozhodli o výsledku. Třetinu vyhráli jasně 5:0. „Tak by to mělo vypadat,“ pochvaloval si Rosůlek.

V poslední části se domácí dostali do oslabení třech proti pěti. „Zase ten náš neduh. Do oslabení jsme měli dostávat my Kovo, a ne ono nás. Kluci to odbránili perfektně, ale silnější soupeř by nás mohl potrestat. Na to si musíme dávat pozor,“ zdvihl Rosůlek varovný prst.

Pražané v poslední periodě snížili, ale za stavu 7:0 už to tolik nevadilo. „Měli jsme dát ale více gólů, tlačit se více do brány. Uvidíme, jak to bude vypadat o víkendu na Kertu,“ zakončil Rosůlek. K důležitému výjezdu bohužel nepojedou Karvinští kompletní, což je škoda, protože zrovna na Kert Park to tým umí.

HbK Karviná – Kovo Praha 7:1 (2:0, 5:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Řehůřek (Havlík, Hladký), 10. Hladký (Řehůřek, Růžička), 17. Diviš (Pala, L. Rosůlek), 22. J. Rosůlek (Skyba), 24. Havlík (Růžička, Hladký), 28. Zaremba (Havlík, Heczko), 29. A. Pilch (Pala, L. Rosůlek) – 36. Nýdl (Drak, Bravenec). Rozhodčí: Zbořil, Prudík. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 72.

Karviná: Heczko – A. Pilch, Říman, Sladký, M. Vašek, Růžička, Zaremba – J. Rosůlek, Farský, Skyba – L. Rosůlek, Pala, Diviš – Řehůřek, Havlík, Hladký – Dzik, Krul, Kamenský. Trenér: L. Rosůlek.