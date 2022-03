„Měli jsme velkou motivaci. Nejen v tom smyslu, abychom vrátili Lovosicím porážku, ale hlavně abychom udrželi první místo v tabulce, které je pro nás důležité,“ upozornil trenér Baníku Michal Brůna.

Karviná potřebuje výhru. Proti bude Mladá Boleslav, která má nového trenéra

Povedlo se dokonale. Lovosice nepřijely do Slezska v nejsilnějším složení a od začátku nestíhaly. Karvinští je nepouštěli do zakončení, a co prošlo, pochytali gólmani. „Dařila se celkem střelba, proti oslabenému soupeři jsme udrželi neporazitelnost a jsme spokojeni,“ hlásil po jednostranném průběhu zápasu Brůna.

Náladu mu vylepšila i zpráva ze Zubří, kde domácí Valaši rozbili prakticky totožným výsledkem (33:22) mistrovskou Plzeň, čímž Baník získal před posledním zápasem právě v Plzni rozhodující tříbodový náskok. „Ano, prvenství po základní části máme jisté a můžeme jet do Plzně v klidu. Vzhledem k již jasným postavením obou týmů jsem sám zvědav, jak k zápasu oba celky přistoupí,“ dumal Michal Brůna před vzájemným soubojem, který měl být vyvrcholením základní části.

Derby pro Baník. Házenkáři přehráli Frýdek a vedou

A co na utkání v Karviné říkal lovosický trenér Roman Jelínek? „Ze začátku jsme nebyli schopni na karvinskou obranu vyvinout tlak, k tomu se přičetly naše neproměněné šance, z čehož plynul náskok Karviné a pak už se zápas vlastně jen dohrával. Aspoň, že tady dostali šanci všichni kluci z lavičky, jinak byla kvalita na straně Karviné,“ hodnotil trenér Lovosic.

Baník Karviná – Lovci Lovosice 33:23 (19:10)

Sled: 4:1, 7:2, 10:2, 12:6, 15:7, 17:8, 20:11, 23:12, 23:15, 25:17, 27:18, 29:20. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmičky: 7/4:5/3. Vyloučení: 9:6. Diváci: 1111.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Pelák, Nantl 1, Široký 4, Růža, Petrović 1, Fulnek 4, Jan Užek, Patzel 4/3, Solák 7, Mlotek 2, Harabiš 6/1, Skalický, Sobol, Franc 4. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Lovosic: Trkovský 6/1, Chotěborský 5/2, Lukáč 4.